Polémica de los escoltas

Donostia estudia seguir los pasos de Andoain y reducir la seguridad

Redacción

17/06/2011

Juan Karlos Izagirre ha afirmado que "está por decidir" si adoptarán medidas similares a las que ha dictado el Ayuntamiento de Andoain. El nuevo Gobierno municipal de Donostia ha sido constituido.

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián estudiará reducir las medidas de seguridad de la casa consistorial, al igual que han hecho otros municipios guipuzcoanos gobernados por Bildu, como los de Andoain o Lasarte.

El alcalde de la capital donostiarra, Juan Karlos Izagirre, ha afirmado que "está por decidir" si adoptarán medidas similares a las que ha dictado el Ayuntamiento de Andoain, que ha prohibido la entrada de los escoltas de los concejales del PP y PSE a todos los edificios municipales.

El primer edil se ha limitado a explicar que se trata de una cuestión que figura entre los temas que el Ayuntamiento tiene pendiente de decisión, aunque no ha detallado si se materializará en la prohibición de que los escoltas puedan acceder o en algún otro tipo de medida.

Fuentes del Ayuntamiento han asegurado que durante el mandato de Odón Elorza se limitó el acceso al interior del consistorio a los escoltas privados.

En Andoain, la nueva alcaldesa, Ane Carrere, ha firmado una orden en la que establece la prohibición de los escoltas de seguridad privada de acceder a ningún edificio municipal, según han indicado fuentes del PSE y el PP, cuyos concejales se han negado a firmar el recibí de esta comunicación.

Además, el pasado lunes, 48 horas después del nombramiento de Carrere, se desinstaló el control de acceso que había en la casa consistorial, que consistía en un arco de seguridad y un escáner.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Lasarte, gobernado por Bildu, también retiró el martes el arco de seguridad y el escáner.







Constituido el nuevo Gobierno municipal de San Sebastián



El nuevo Gobierno municipal de Donostia-San Sebastián, integrado por Bildu, dispondrá de diez delegaciones, cinco menos que el anterior debido al número de concejales del único grupo que soporta el ejecutivo local.



El alcalde Juan Karlos Izagirre ha presentado hoy a su Gobierno, formado por los ocho concejales de Bildu y por dos delegados que no son ediles, el máximo que permite la ley, ya que no puede haber más de un tercio de delegados no electos.