Entrevista en Radio Euskadi

Cabieces: 'El Gobierno no dejará que haya huecos en la seguridad'

20/06/2011

Según el delegado del Gobierno, la decisión de los alcaldes de Andoian y Lasarte de no permitir la entrada a los escoltas "no va a tener consecuencias" porque el Ejecutivo tomará "medidas".

El delegado del Gobierno en la CAV, Mikel Cabieces, ha considerado que impedir la entrada de escoltas en los ayuntamientos es "un claro error" de Bildu y ha asegurado que el Gobierno "no va a dejar que haya ningún hueco en el campo de la seguridad" de los concejales.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Cabieces ha asegurado que la decisión de los alcaldes de Andoain y Lasarte de no permitir la entrada a los escoltas de los concejales "no va a tener consecuencias para la seguridad" de los ediles porque el Gobierno "va a adoptar las medidas y va a exigir" que los ayuntamientos "cumplan sus funciones de seguridad".

Según ha advertido, "la protección no la decide la alcaldesa y si un señor lleva un escolta no puede decir la alcaldesa si hay que quitársela o no".

Asimismo, ha denunciado que Bildu "quiere hacernos vivir con una realidad que no existe, como si ETA hubiera desaparecido", pero "todos le estamos diciendo a Bildu que tiene que pedir y exigir a ETA que se disuelva", pero "Bildu quiere vivir como si eso hubiera pasado, pero eso no ha pasado, y el resto de la sociedad ve y sabe que no ha pasado".