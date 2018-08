Política

Elecciones del 22 de mayo

La agrupación electoral de Zerain recurrirá al Constitucional

Redacción

22/06/2011

Pedirá que se le otorgue un concejal que se adjudicó al PP a causa de un error informático. El PP ha manifestado que no desea tener un concejal que no le corresponde.

La candidatura independiente Zeraingo Herri Kandidatura (ZHK) recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional para que se le otorgue un concejal que se adjudicó al PP tras las elecciones del 22 de mayo a causa de un error informático.

La agrupación electoral, que gobierna actualmente el municipio, ha adoptado esta decisión en una reunión celebrada esta tarde en el Ayuntamiento, a la que han asistido 100 de los 250 habitantes del municipio, según ha indicado ZHK en un comunicado.

Tras las elecciones del 22 de mayo, esta plataforma independiente obtuvo cuatro ediles con 108 votos, mientras que el PP logró un concejal con un solo sufragio.

Sin embargo, este reparto no se corresponde con el voto real de los vecinos, ya que hubo un error en la aplicación informática empleada en el recuento, que no fue subsanado en el escrutinio general efectuado en la Junta Electoral de Azpeitia el 25 de mayo, al que no acudió ningún representante de la candidatura afectada.

ZHK presentó un recurso contencioso administrativo contra la proclamación de los electos, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo ha desestimado por un defecto procedimental.

El PP de Gipuzkoa ha manifestado que no desea tener un concejal que no le corresponde, por lo que buscará una solución de acuerdo con el Ayuntamiento de esta localidad.

En el comunicado hecho público por ZHK, esta agrupación asegura que "el pueblo de Zerain agradece la actitud del PP, al reconocer desde el primer momento que con un voto recibido no le corresponde ningún concejal" en esta localidad.

Al mismo tiempo, pide a los populares "que no ejerzan el derecho que le ha dado el juez y renuncien al cargo de edil".

La agrupación se reafirma en que "ha habido un grave error en el sistema electoral", ya que "el recuento de votos se hizo de forma correcta y siguiendo el procedimiento establecido".