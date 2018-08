Política

Denominación oficial

El Senado aprueba la denominación en euskera de los territorios vascos

Redacción

22/06/2011

A partir de este miércoles, las provincias vascas se denominarán Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La proposición, debatida en el Senado, ha sido aprobada por 130 votos a favor y 110 en contra.

Los territorios vascos se denominarán en euskera a partir de este miércoles: Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, después de que las Cortes Generales hayan aprobado una proposición de ley por la que se cambia el nombre en castellano y pasan a denominarse en vasco.

La proposición, debatida en el Senado, ha sido aprobada por 130 votos a favor y 110 en contra, mientras que las enmiendas presentadas por el PP para que la denominación oficial de las provincias vascas fuera tanto en castellano como en vasco han sido rechazadas por 130 votos en contra y 110 a favor.

En la defensa de la enmienda, el senador Ramón Rabanera (PP) ha comentado que el objetivo era "defender la pluralidad lingüística del País Vasco como así se contempla en el propio Estatuto de autonomía", en el que se establece que "el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano carácter oficial en Euskadi".

Rabanera ha señalado que con la defensa de las enmiendas del PP, ha intentando defender la pluralidad, la convivencia, la no exclusión y "el no crear un problema que no existe".





"Alteraciones escasas en la fonética"



En el turno en contra, el senador de PNV Iñaki Anasagasti ha pedido que "no se dramatice algo que debería ser una cuestión normal". Según el senador del partido jeltzale, con este cambio se trata de hacer "normal lo que es normal a nivel de calle". Asimismo, ha recordado que las alteraciones son escasas en la fonética y la modificación se produce sólo gráficamente.

La senadora socialista Lentxu Rubial ha indicado que con el voto a favor su grupo quiere apoyar la decisión de las juntas generales sobre cómo querían que se denominaran las provincias vascas.

Por su parte, el senador José María Mur, del grupo mixto, ha afirmado que las leyes no cambian todo y ha considerado que el debate sobre las lenguas no es fundamental.

Desde CiU, la senadora Coralí Cunyat ha basado su voto a favor del cambio en razones de normalidad y en el reconocimiento de una realidad lingüística indudable.

Por último, el senador de la Entesa Rafel Bruguera ha destacado que con el paso que hoy se da lo que se hace es "adaptar la denominación de las provincias a lo que en su momento acordaron democráticamente los territorios forales".