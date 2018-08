Política

Sesión de investidura

Barcina gobernará 'para todos pensando sólo en lo mejor para Navarra'

Redacción

23/06/2011

Roberto Jiménez (PSN) ha mostrado su "respaldo" a Barcina pero tendiendo "la mano" a la oposición. La votación, finalmente, será hoy a las 19:45.

La líder de UPN, Yolanda Barcina, ha afirmado que su "compromiso y deber" como presidenta del Ejecutivo foral será el de "gobernar para todos pensando sólo en aquello que es mejor para Navarra y para los navarros" y ha reivindicado que el nuevo Gobierno de coalición que formarán UPN y PSN es un "ejemplo de entendimiento de dos partidos que piensan diferente" y que han sabido ponerse de acuerdo en lo que les une.

Yolanda Barcina ha intervenido este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra para pedir la confianza al Legislativo con el fin de ser investida presidenta del Gobierno foral, una confianza que tiene asegurada tras el pacto suscrito esta misma semana entre UPN y PSN.

La dirigente regionalista ha afirmado que Navarra, "que es tierra tradicional de pactos, va a contar ahora con un Gobierno que es fruto del acuerdo y el consenso" y ha destacado que, aunque regionalistas y socialistas no han renunciado a sus "principios y valores, han sabido dejar atrás eso que nos hace distintos y ponerse de acuerdo en aquello que nos une".

Además, Barcina ha adelantado que buscará "el acuerdo con las diferentes formaciones democráticas, con los agentes económicos y sociales, con los ayuntamientos, con las universidades y con las diferentes instituciones, entidades y colectivos de nuestra sociedad".

Barcina ha avanzado que "la actuación del Gobierno debe tener como prioridad la creación de empleo, teniendo en cuenta que el paro es la principal preocupación de los ciudadanos" y ha explicado que su objetivo es "lograr una sustancial reducción de la tasa de paro a lo largo de la legislatura".

Además, ha adelantado que "no se aumentará la presión fiscal ni las figuras impositivas cuya regulación sea competencia de la Comunidad foral" y ha asegurado que "se favorecerá el tratamiento fiscal de las rentas más bajas con clara intención de recuperar mayor progresividad" en el IRPF.

Barcina, que ha desgranado parte de su programa de Gobierno, ha explicado que abordará la "transformación de los recursos de la Comunidad en productos turísticos, con capacidad de atracción, enriqueciendo la oferta turística con la ejecución del Centro Temático del Encierro y los Sanfermines, buque insignia del turismo, con una aportación muy positiva para Pamplona y Navarra". Esta infraestructura estará contemplada en un Plan Plurianual de Inversiones Públicas.



Respecto a los resultados electorales, no ha obviado que la formación que preside no ha obtenido en las urnas la mayoría absoluta y que el resultado electoral, así como la decisión del Tribunal Constitucional que UPN "acata pero no comparte", ha dado a Bildu una presencia en la Cámara foral ante la que ha considerado "oportuno" condenar por su parte "con firmeza y sin atajos el terrorismo de ETA".

"No hay nada más regresivo que la violencia y el terrorismo. No hay nada más mezquino ni menos noble que un político que usa una institución para ser el altavoz de quienes con pistolas tratan de aniquilar la libertad de la sociedad en la que viven", ha subrayado.



Jiménez "respalda" a Barcina pero tiende "la mano" a la oposición

El secretario general de PSN, Roberto Jiménez, ha ofrecido su "respaldo" al programa desgranado hoy por la candidata a la presidencia del Ejecutivo foral, Yolanda Barcina, si bien ha asegurado que tiende "la mano" a la oposición para sacar adelante iniciativas favorables para Navarra.

Así lo ha señalado en su turno de réplica tras la intervención inicial de la candidata a la presidencia del Gobierno foral, Yolanda Barcina, con quien los socialistas han firmado esta semana un acuerdo de Gobierno en coalición, por lo que Jiménez ha refrendado hoy su apoyo al programa expuesto.

El líder del PSN ha advertido que este respaldo se debe "contextualizar" tanto en la situación económica que exige gobiernos estables para capear la crisis como en los resultados electorales, que han hecho que hoy se sienten hasta 6 grupos en la Cámara y se precisen acuerdos para gobernar.

Esta muestra de "pluralidad", lejos de ser un problema es "una riqueza", y evidencia que "los ciudadanos piden acuerdos, que dejemos de lado las luchas estériles y los debates que no aportan soluciones", un punto en el que ha asegurado que por parte de PSN "este grupo no va a incidir en frentismos identitarios que no llevan a ninguna parte".

En cuanto a Bildu, ha recordado que él mismo defendió su "legitimidad democrática", por lo que espera que "no defrauden" esta confianza, si bien su apuesta por la presencia nacionalista en las instituciones no implica que PSN esté por la labor de pactar con ellos, ha advertido.



Investida hoy



El presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, ha fijado para esta tarde a las 19:45 horas la votación de la investidura de Yolanda Barcina como presidenta del Gobierno de Navarra, si bien este horario podría alterarse en función de la duración del debate.

Hasta ahora se barajaba que la votación pudiera celebrarse la tarde de este jueves o mañana viernes, y finalmente Catalán ha fijado hora para esta tarde.

La votación será secreta por papeletas. Si en ella la candidata propuesta obtiene el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento, como es previsible, se entenderá otorgada la confianza y será investida presidenta.

La candidata de UPN tiene asegurado el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara para suceder a Miguel Sanz al frente al Gobierno de Navarra, toda vez que la formación regionalista y el PSN han suscrito un acuerdo para conformar un Ejecutivo de coalición, por el que Barcina será presidenta y el socialista Roberto Jiménez, vicepresidente.

UPN, con 19 escaños, y PSN, con 9, superan la mayoría absoluta requerida en una Cámara de 50 parlamentarios, que se completa con 8 parlamentarios de NaBai, 7 de Bildu, 4 del PP y 3 de Izquierda-Ezkerra.

Una vez que Barcina sea investida, está previsto que tome posesión de su cargo en un acto que tendrá lugar el próximo 1 de julio, mientras que su Gobierno lo haría el 2 de julio.