Entrevista en Radio Euskadi

Jáuregui confirma que las elecciones generales serán en marzo de 2012

Redacción

23/06/2011

"Quien crea que el final de la violencia va a ser un final de película en el que aparece un 'the end' y desaparece de la noche a la mañana es que no entiende nada y no conoce este problema", ha dicho.

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, durante la entrevista. Foto: EITB El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, durante la entrevista. Foto: EITB

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, ha confirmado que las próximas elecciones generales serán en marzo de 2012, después de que el Gobierno salvara este viernes la reforma de la negociación colectiva con la ayuda de PNV y CiU, tras aceptar prevalencia de los convenios autonómicos. En una entrevista concedida a Radio Euskadi Jáuregui ha recordado que, sobre esta cuestión, se produjeron negociaciones "de última hora". En este sentido, ha señalado que en ellas tuvieron que acordar "algunas promesas de negociación de las enmiendas posibles con los grupos nacionalistas, que son los que normalmente apoyan al Gobierno, en gran parte, porque el PP no da ni agua en cosas que España necesita". A su juicio, "lo que pasó fue bastante natural, que hablando con PNV y con CiU, especialmente con PNV", se acordó que las enmiendas que se introduzcan al decreto Ley incorporen algunas reflexiones sobre el ámbito autonómico de negociación colectiva". Para el representante de Gobierno, esto "es muy razonable también desde la perspectiva de una comunidad autónoma, como es la vasca, donde hay una presencia sindical y una cultura negociadora en ámbitos autonómicos o provinciales".



Bildu y el final de la violencia Por otro lado, Ramón Jáuregui ha advertido de que si Bildu no hace política el marco de la legislación "y si por casualidad volviera la violencia y ellos no la condenara o la apoyaran abiertamente tendrían que ser ilegalizados". Ante la previsible nombramiento de Martín Garitano (Bildu) como diputado general de Guipúzcoa, Jáuregui ha explicado que supone que "probablemente hemos entrado en una fase distinta y quizás definitiva para el fin de la violencia". "Yo siempre he pensado que el fin de la violencia tiene que producirse más o menos como se está produciendo. Quien hubiera creído que el final de violencia iba a ser un final de película en el que aparece un ''the end'' y desaparece de la noche a la mañana es que no entiende nada y no conoce este problema", ha dicho.





