Pleno en las JJGG de Gipuzkoa

Garitano llama a ETA y al Gobierno a dialogar

Redacción

23/06/2011

El candidato de Bildu ha señalado que la prioridad de su gobierno será "hallar la solución al conflicto político", y para ello propone "la negociación entre diferentes" como "el único método eficaz".

El candidato de Bildu a diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha emplazado a ETA y al Gobierno a emprender un diálogo para superar "las consecuencias del conflicto". Además, ha destacado que habrá que "hacer frente al sufrimiento de todas las víctimas" y abordar "la cuestión de los presos".

Durante su intervención en el pleno que se desarrolla en las Juntas Generales, en el que se elegirá al nuevo candidato general, Garitano ha afirmado que, si accede a la Presidencia de la institución foral, trabajará para la paz, la normalización y el respeto a "los derechos civiles y políticos".

Además, ha realizado un llamamiento a "la responsabilidad de los partidos" para lograr "la solución del conflicto" y para abrir "las puertas al futuro". "Sin duda, tenemos que hacer frente al sufrimiento de todas las víctimas que ha generado el conflicto. Del mismo modo, en este nuevo ciclo tendremos que abordar la cuestión de los presos", ha aseverado.

En cuanto a "las consecuencias" de este "conflicto", que se ha prolongado durante años, ha asegurado que ETA y el Gobierno deben dar pasos para que se superen, de forma definitiva, a través del diálogo.







Fusión de cajas y grandes proyectos

También ha abogado por "dar una salida social" a la crisis, y ha emplazado a las formaciones política a hablar sobre la fusión de las cajas, de la que es favorable, pero sin que se llegue a "la bancarización".



Según Garitano, los resultados electorales del 22-M no son sino el reflejo de las ganas de cambio de una ciudadanía "harta de discusiones partidistas que no llevan a ninguna parte, que solo buscan el beneficio a corto plazo; frente a ello Bildu ha sido una bocanada de aire fresco, las calles de Gipuzkoa están llenas de optimismo y esperanza, y no les vamos a defraudar".



En ese sentido, Garitano ha anunciado que "la transparencia" será la guía de Bildu en el Gobierno Foral. "Nuestro gobierno hará política con mayúsculas, porque Euskal Herria necesita soluciones profundas".



En lo que respecta a los grandes proyectos de infraestructuras proyectados para el territorio, Garitano ha advertido que "el futuro de Gipuzkoa no se hace a golpe de cemento, sino teniendo en cuenta a los ciudadanos".