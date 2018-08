Política

Acto en Bilbao

Rubalcaba:'La credibilidad de Bildu baja cuando no pide el fin de ETA'

Redacción

27/06/2011

El ministro de Interior asegura que, si bien tiene la sensación de que "se aleja la sensación de terror, lo peor que podríamos hacer es relajar la política antiterrorista".

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado este domingo que la "credibilidad de Bildu disminuye cada día en el que no pide la disolución de ETA". Además, ha asegurado que el Gobierno no va a "relajar la política antiterrorista".

Rubalcaba ha realizado estas declaraciones en Bilbao a los medios antes de participar en un encuentro con militantes socialistas en Euskadi, encabezados por su secretario general y el lehendakari, dentro de la ronda de contactos con las bases del partido que está llevando a cabo el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno.

El también Ministro del Interior ha respondido también al planteamiento realizado este sábado por el portavoz de Bildu, Peio Urizar, de "disminuir" la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército en Euskadi y ha asegurado con contundencia que, "si no tienen los votos y no cambian las leyes, la respuesta es no".

El titular de Interior ha afirmado también que, aunque tiene la sensación de "que se aleja la sensación de terror" que durante "mucho tiempo" se ha vivido en Euskadi, "lo importante ahora es no equivocarse" y, por ello, ha insistido en que "lo peor que podríamos hacer es relajar la política antiterrorista".

Rubalcaba ha lamentado también que la mano tendida del PSE y el PP al PNV para evitar que Bildu controlara instituciones como la Diputación de Gipuzkoa no haya fructificado porque "estaríamos en otra situación distinta".