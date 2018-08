Política

Bildu y PNV presidirán la comisión de la capitalidad de Donostia 2016

13/07/2011

Las presidencias de los 9 departamentos del ayuntamiento donostiarra se han repartido entre los grupos de la oposición (PNV, PSE, PP), pero la comisión de la capitalidad queda en manos de Bildu y PNV.

El PSE/EE y el PP del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián han criticado hoy que el PNV haya acordado con el gobierno de Bildu repartirse la presidencia y vicepresidencia de la comisión dedicada a la capitalidad cultural, y acumulado de esta forma "fuerzas nacionalistas" en torno a un proyecto basado en "la convivencia entre diferentes".



Así lo ha denunciado hoy en un comunicado el PP y en una rueda de prensa la edil socialista Marisol Garmendia, quien en la anterior legislatura fue la concejala designada por Odón Elorza como responsable de la candidatura de Donostia-San Sebastián a Capital Europea de la Cultura en 2016.



Garmendia ha comparecido ante los medios informativos poco después de que el alcalde, Juan Karlos Izagirre, anunciara la constitución de las nueve comisiones permanentes del Ayuntamiento -cuyas presidencias se han repartido los grupos de la oposición- y también de la comisión municipal encargada de impulsar la capitalidad cultural, que presidirá el regidor de Bildu y tendrá como vicepresidenta a Miren Azkarate, del PNV.



La edil socialista ha afirmado que Bildu y el PNV tenían "un acuerdo pactado hace días" para "copar" dicha comisión e impedir que la vicepresidencia fuera a manos del PSE/EE, a diferencia de lo ocurrido con todas las comisiones permanentes, que han sido consensuadas y repartidas entre los tres grupos de la oposición.



Garmendia ha explicado que su grupo defendía que la presidencia fuera para el alcalde, pero consideraba que la vicepresidencia debía ser asumida por ella, al haber sido la concejala responsable de la candidatura desde el inicio del proyecto, postura que también compartía el PP.

El portavoz municipal del PP, Ramón Gómez Ugalde, ha calificado por su parte de "grave error" lo ocurrido con la constitución de esta comisión y ha acusado al PNV de no haber "respetado el consenso entre los grupos de la oposición".



"Es una torpeza sin precedentes", ha denunciado el edil popular, quien ha lamentado que la socialista Marisol Garmendia no ocupe la vicepresidencia de la comisión "cuando ha sido la principal impulsora" de la capitalidad cultural.



A su juicio, se trata de "un giro hacia más nacionalismo, más cultura vasca y más euskera y eso no es el proyecto cultural defendido y ganador".

Por su parte, la recién nombrada vicepresidenta de esta comisión, en otra comparecencia junto al portavoz del grupo, Eneko Goia, se ha mostrada satisfecha por la constitución de una comisión que, sin embargo, "no tendrá un largo recorrido".



Miren Azkarate ha considerado que ésta debería ser sustituida "en unos meses" por un consorcio u otra entidad con personalidad jurídica propia que permita integrar al Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa junto al Ayuntamiento donostiarra, además de "dar cabida" a la iniciativa privada, dado "el carácter participativo" del proyecto de la capitalidad.