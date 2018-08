Política

Comunicado de ETA

El PP impugnará los gobiernos de Bildu si gana las elecciones

Redacción

13/07/2011

María Dolores de Cospedal ha señalado que el último comunicado de ETA demuestra que "la banda terrorista y Bildu son la misma cosa".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que, si su partido gana las elecciones, impugnará las candidaturas y los Gobiernos de Bildu porque, tras el comunicado de ETA, "no se puede consentir una

declaración tan clara de que se trata de la misma cosa".



"No sé si el Gobierno lo hará, lo que si le puedo decir es que el PP cuando llegue al Gobierno tiene la intención de hacerlo", ha señalado Cospedal en declaraciones a la Cadena Cope.



La secretaria general del PP ha respondido así al ser preguntada por el comunicado que publican los diarios Gara y Berria, en el que ETA expresa su disposición "a profundizar en el camino emprendido" y considera que en los comicios del 22 de mayo "Euskal Herria ha ganado la batalla política e ideológica de la ilegalización".



La secretaria general del PP se ha remitido a la intervención del presidente de su partido, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la nación en la que recordó que hay vías legales, contempladas en la Ley de Partidos, "para impugnar y recurrir ya no las candidaturas, sino los propios gobiernos que se han constituido" en el País Vasco.



"No se puede consentir una declaración tan clara de que se trata de la misma cosa", ha declarado Cospedal quien se ha referido además a actuaciones de Bildu en el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián o la Diputación de Gipuzkoa "que contravienen el ámbito legal".



"El PP cree que las vías están ahí, lo hemos dicho reiteradamente y, desde luego, con las investigaciones que se tengan que realizar, pondremos la maquinaria en marcha y haremos lo que nos corresponda", ha concluido.