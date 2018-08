Política

Polémica en Ezker Batua

Más de 300 militantes de Ezker Batua exigen la dimisión de Mikel Arana

16/07/2011

En declaraciones a Radio Euskadi, Arana ha asegurado que no va a dimitir y no descarta una nueva escisión. Manifiesta, además, que "este tipo de ruedas de prensa no hace ningún favor a EB".

Mas de 300 militantes de base de EB han firmado hasta la fecha un manifiesto en el que exigen la dimisión el coordinador general de la formación, Mikel Arana, al que acusan, entre otras cosas, de convocar órganos del partido "de forma irregular", de saltarse los estatutos y de haber roto la caja única. En una rueda de prensa celebrada en Bilbao en la que se han dado cita varias decenas de estos militantes, el miembro de la asamblea de Bilbao Carlos Torner ha dado lectura al manifiesto que, según ha dicho, ha sido apoyado por 23 asambleas locales, entre ellas las de las tres capitales vascas y las de municipios importantes de comarcas como la margen izquierda o la zona minera. Asimismo, ha explicado que 24 coordinadores locales de EB han apoyado el texto, y que en los próximos días seguirán recogiendo adhesiones. Los militantes han aducido hasta 17 razones para solicitar la dimisión de Mikel Arana, entre ellas "por negar" las decisiones de los afiliados de EB expresadas en el referéndum llevado a cabo en Araba para la elección de diputado general, y "por acusar públicamente a personas de la organización y condenarlas sin contrastar antes con ellas la veracidad de los hechos acaecidos en la negociación política llevada a cabo con el PNV". También le acusan de expulsar públicamente de la organización a estas personas, "arrogándose el derecho al igual que lo haría cualquier dictador". Los firmantes subrayan que Arana recibió una organización con un consenso del 80% de su afiliación y la ha llevado "a la ruptura", y le recriminan "haber entregado el proyecto político de EB a los dirigentes del Partido Comunista de España, en Madrid, obligando a todos los afiliados a mandar sus datos y sus cuotas a la capital del Estado". El texto leído hoy llega a asegurar que Mikel Arana "no representa a las asambleas" de EB, sino a una "parte minoritaria" de la organización. En este sentido, los militantes de base afirman que "en año y medio no ha pasado por su despacho en la sede central" del partido, haciendo hincapié en que "él solo decide situarse fuera de la organización celebrando reuniones en un piso privado". Igualmente, acusa al coordinador general de "no levantar" el partido "en seis meses, tal y como se comprometió cuando fue elegido", y de "no asumir responsabilidades en el descalabro electoral que EB sufrió" el 22-M; así como de haber "roto" la caja única de la formación, "quedándose con los ingresos propios" de Ezker Batua provenientes del Parlamento vasco.



Arana asegura que no va a dimitir

El coordinador general de EB, Mikel Arana, ha asegurado que no va a presentar su dimisión a tres meses de la celebración de una asamblea general extraordinaria, fijada para el 12 de noviembre, y no descarta una nueva escisión en la formación de izquierdas.

En declaraciones a Radio Euskadi, ha insistido en que no va a presentar su dimisión porque, "desde el momento en que hay convocada una asamblea general extraordinaria, yo soy un coordinador general en funciones, por lo que no tiene sentido el que a tres meses vista de la asamblea presente mi dimisión".

En referencia a los militantes de base que este sábado han pedido su dimisión, ha manifestado "este tipo de ruedas de prensa no hace ningún favor a Ezker Batua" y ha añadido que "si estos compañeros entienden que tienen un candidato que puede hacer las cosas mejor que yo, el 12 de noviembre tienen la oportunidad de presentarlo".







