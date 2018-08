Política

Entrevista en Radio Euskadi

Gerenabarrena: 'Ni PP ni PSOE podrán decir no al proceso de la IA'

Redacción

26/07/2011

Sobre el presunto caso de espionaje en Araba, el presidente del ABB del PNV ha pedido que "si alguien ha cobrado una sola comisión ilegal, que caiga sobre él todo el peso de la Ley".

El presidente del ABB del PNV, Iñaki Gerenabarrena, ha dicho que no se imagina que ningún "partido serio y responsable, ni el PP, ni el PSOE", pueda decir que no al proceso iniciado por la izquierda abertzale, "si verdaderamente tiene base realmente firme".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Gerenabarrena se ha referido, de esta forma, a la posibilidad de que la llegada del PP al Gobierno central pueda "frustrar" el proceso iniciado por la izquierda abertzale.

En su opinión, "si verdaderamente el proceso de la izquierda abertzale que en este país se está viviendo es un proceso que tiene base realmente firme, no debería de estar tan mediatizado por el hecho de que esté el PSOE o el PP".

"Yo no me imagino un partido serio y responsable que vea que hay un proceso de garantías y que puede llevar a la desaparición de la violencia y que diga que no, ni el PP, ni el PSOE, y ninguno si es que van realmente en serio", ha insistido.





Sobre el presunto caso de espionaje en Araba

Sobre el último informe de la Ertzaintza respecto al caso De Miguel, según el cual la trama vinculada al exdirigente del PNV alavés cobró comisiones urbanísticas del 4% por la adjudicación de proyectos, Gerenabarrena ha dicho que "si alguien ha cobrado una sola comisión ilegal, que caiga sobre él todo el peso de la Ley", si bien ha pedido que la Justicia "sea rápida" y "se sepa cuanto antes lo que ha pasado".

"El PSE podrá decir lo que le dé la gana, pero esto no es un caso del PNV", ha sentenciado el superior inmediato de De Miguel en el PNV alavés.



En referencia a la posibilidad de un comunicado inminente de ETA en el que la banda anuncie su final, ha asegurado que el PNV lo espera "desde hace muchos años, no porque haya rumores desde ayer, sino porque ETA no ha tenido sentido nunca y, cuando las cosas no tienen sentido, lo que tienen que hacer es desaparecer cuanto antes".