Munilla:'Para avanzar hacia la paz todos deben asumir su culpa'

03/08/2011

El obispo de San Sebastián ha indicado que sus palabras en la basílica de Loyola sobre el arrepentimiento "van dirigidas a todos", no sólo a ETA.

El obispo de San Sebastián, Juan Ignacio Munilla, ha afirmado que para "dar un gran paso hacia la paz" todos tienen que "asumir su parte de culpa" y ha indicado que sus palabras en la basílica de Loyola esta pasado lunes sobre el arrepentimiento, "van dirigidas a todos", no sólo a ETA, aunque sí "a los miembros de ETA de manera especial".



En declaraciones a Euskadi Irratia, ha señalado que "todos tenemos tendencia a decir que los otros son los culpables, y nos cuesta mucho asumir que también la culpa es mía, yo pecador, yo culpable".

A su juicio, "tenemos que intentar, tenemos que dar un gran paso para entrar en el camino de la paz" y asumir cada uno su culpa.

Con estas palabras, Munilla se ha referido a las declaraciones que el pasado lunes realizó en Azpeitia, donde dijo que "la verdadera paz no puede nacer de los meros cálculos políticos, sino de un auténtico arrepentimiento".



Por otra parte, el prelado se ha referido a la visita del Papa a Madrid y ha asegurado que no generará costes al país ya que será sufragado por los propios peregrinos y entidades privadas colaboradoras.

Munilla ha explicado que, en un principio, le pareció positiva la iniciativa del 15-M, pero que, hoy por hoy, "no ve una unidad concreta". Ha explicado que está de acuerdo con algunas reivindicaciones de los indignados y no tanto con otras, al tiempo que ha considerado una "pena" que este movimiento de indignación "haya tenido que salir de una crisis económica, porque parece que sin crisis no hay indignación".

Por último, el obispo de San Sebastián ha reconocido que "quizá hará falta alguna ayuda militar en Somalia para que la ayuda humanitaria llegue de manera urgente" al país.