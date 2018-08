Política

Robo en una sede de Etxerat

Etxerat denuncia el aumento de 'la presión' contra su asociación

09/08/2011

Representantes de Etxerat consideran que "no es una casualidad" que el "asalto" a su sede de Gasteiz ocurriera justo en una semana "en la que Etxerat sufrió una enorme presión política y mediática".

Etxerat ha denunciado hoy el "presunto robo o asalto" a su sede de Vitoria y "el aumento de la presión y el hostigamiento" hacia este colectivo.



En una comparecencia de prensa, Oihana Lizaso y Jose Ángel Aramendi, miembros de Etxerat, han explicado que el "presunto robo" tuvo lugar el jueves pasado, después de que comenzaran las fiestas de Vitoria-Gasteiz, en las que la presencia de familiares de presos de ETA en el lanzamiento del chupinazo, invitados por Bildu, generó críticas.



Los representantes de Etxerat han mostrado su "preocupación y rechazo" hacia los "insultos, ataques e intentos de criminalización y hostigamiento" que, según han dicho, han venido padeciendo durante los últimos días.



Han considerado que "no es una casualidad" que el "asalto" a su sede ocurriera justo en una semana "en la que Etxerat sufrió una enorme presión política y mediática".



Han descartado que los autores de este suceso sean "incontrolados" y han explicado que no han interpuesto denuncia ante la Ertzaintza o la Policía Local y no saben si lo harán. Hasta ahora han echado en falta dos ordenadores y dinero.



También han hecho un llamamiento a los diferentes agentes y formaciones políticas a arropar a Etxerat y han dicho que ellos están dispuestos a aportar su "granito de arena" a "un futuro en el que todos los derechos de las personas sean respetados".