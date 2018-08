Política

Víctimas de ETA

Pastor exige a Bildu que 'dé la cara' ante las víctimas de ETA

Redacción

10/08/2011

El portavoz del PSE dice que "estaremos estancados" mientras "Garitano y compañía sigan pensando que sus apoyos son para hacer cosas que satisfagan a la izquierda abertzale.

El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ha exigido a Bildu que "se deje de excusas y dé la cara ante las víctimas" de ETA. Ha lamentado que la izquierda abertzale se dedique a "atender a los suyos", mientras que EA y Alternatiba "excusan a sus compañeros". De esta manera señala que "no saben lo que es gobernar".

"Mientras Garitano y compañía sigan pensando que sus apoyos son para hacer cosas que sólo satisfagan a la izquierda abertzale, estaremos estancados", ha advertido.

A su entender, los dirigentes de EA y Alternatiba "deberían emplear su discurso en convencer a Garitano, a Izagirre y demás socios ''no adscritos'' de Bildu, de que el futuro en convivencia no se puede construir si no es desde la memoria y el reconocimiento del daño causado".

"Rechazan la violencia, dicen, pero no las consecuencias de la misma. Y la violencia es el ejercicio de la misma y sus secuelas", ha dicho. Pastor ha asegurado que "tienen que ser valientes, dar la cara y enfrentarse a la crítica directa y al reproche de esas víctimas del terrorismo. "Será todo largo y difícil, pero tienen que empezar ya. No valen excusas. Que sean demócratas", ha concluido.