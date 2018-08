Política

Pacificación

Ares afirma que cada vez más presos piden el fin de ETA

Redacción

12/08/2011

Asimismo, ha pedido a Bildu que "mantenga los compromisos previos a las elecciones en decisiones que deben ir adoptando y que paree no tienen demasiada voluntad".

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha confirmado que tiene "contrastado" que "cada vez más presos de ETA reclaman el fin de la actividad terrorista", aunque desconoce si la banda hará público un comunicado antes del 20 de noviembre en el que declare su fin definitivo. Además, ha instado a Bildu a que se sume a la petición de la desaparición de la organización terrorista.



En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la macrocomisaría de la Ertzaintza en Erandio (Bizkaia), Ares ha recordado que ETA ha hecho públicos "muchos comunicados" en los últimos tiempos, pero ha precisado que no sabe si emitirá uno nuevo antes de las elecciones generales. "Lo que sí desea la inmensa mayoría de la sociedad vasca y del conjunto de España es que ETA anuncie que deja definitivamente todas las actividades terroristas".



Asimismo, ha pedido a Bildu que "mantenga los compromisos previos a las elecciones en decisiones que deben ir adoptando y que parece no tienen demasiada voluntad de adoptar".



En referencia a una reciente denuncia del Foro de Ermua, en la que se señalaba la posibilidad de que desde el Ejecutivo vasco se estén realizando gestiones para trasladar a presos de ETA a cárceles del País Vasco, Ares ha afirmado "no tener nada que comentar".



Decisión "acertada pero tardía"

Respecto al rechazo del PNV a la oferta electoral de los representantes de Bildu para concurrir en coalición en las próximas elecciones generales, ha considerado que se ha sido una decisión "acertada", aunque ha matizado que es una decisión con "muchos años de retraso".

En cuanto a la celebración de las fiestas, ha expresado su deseo de que transcurran con tranquilidad en San Sebastián y en Bilbao, y ha señalado que, tras las jornadas festivas, realizará un balance de la gestión de Bildu en los ayuntamientos.