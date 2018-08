Política

Huelga de escoltas privados

Los escoltas deben entender que la situación ha cambiado, según Ares

Redacción

15/08/2011

"No se trata de ahorrar, porque si hubiera que gastar más lo haríamos, pero se trata de no gastar dinero en aquello que objetivamente no es necesario hacerlo", ha señalado el responsable de Interior.

El consejero de Interior afirma que los recursos se ajustarán a la nueva situación. Foto: Efe. El consejero de Interior afirma que los recursos se ajustarán a la nueva situación. Foto: Efe.

Noticias (2) Escoltas privados de la CAV convocan paros en contra de los recortes

Escoltas privados de la CAV convocan paros en contra de los recortes La Asociación de Escoltas opina que es 'peligroso' reducir el servicio El consejero de Interior Rodolfo Ares ha declarado que los escoltas privados están "en su derecho" de tomar la decisiones que "consideren oportunas", en referencia a la convocatoria de huelgas por parte de CC.OO. y CSIF a partir del 31 de agosto ante la reducción de sus servicios. Ares ha explicado que, "desgraciadamente", durante mucho tiempo ha sido necesario contar con "muchos" agentes privados para garantizar la seguridad de personas amenazadas y ahora "objetivamente se puede y debe revisar los operativos de seguridad a esas personas, optimizando al máximo los recursos de que disponemos tanto dentro de la Ertzaintza como los que prestan las empresas". El responsable de Interior ha recordado que hay una "nueva" situación, con una declaración de tregua permanente por parte de ETA y su comunicación de que no iba a haber "extorsión" a los empresarios. "Y no la ha habido, y que además no iba a haber amenazas y coacciones a personas", ha precisado. "No se trata de ahorrar, porque si hubiera que gastar más lo haríamos, pero se trata de no gastar dinero en aquello que objetivamente no es necesario hacerlo", ha señalado. Rodolfo Ares ha afirmado que, desde esa "prudencia" y con los informes de los técnicos, irán "ajustando los servicios que sean necesarios".





Comentarios