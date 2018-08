Política

Jáuregui: 'No pediremos ilegalizar Bildu sin tener una base jurídica'

20/08/2011

Sin embargo, advierte de que "existen argumentos para una ilegalización sobrevenida" por no condenar la violencia o por otro tipo de actuaciones que justificarían claramente la ilegalización.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, asegura que el Gobierno "no cometerá el error" de instar a la ilegalización de Bildu si no tiene base jurídica para ello y subraya que el Ejecutivo "no maneja", de momento, esa posibilidad.

Jáuregui, en una entrevista con Efe, insiste en que a tenor de los informes que maneja el Gobierno, "no hay en este momento argumentos" para instar a la ilegalización de Bildu, coalición declarada legal por el Tribunal Constitucional porque "se comprometió con la paz y con unos estatutos que rotundamente rechazan la violencia".

Aunque el Ejecutivo "no maneja la hipótesis" de pedirlo, el ministro de la Presidencia advierte de que en el ordenamiento jurídico "existen argumentos para una ilegalización sobrevenida", bien porque Bildu no condenara y rechazara la violencia o por otro tipo de actuaciones que justificaran claramente la ilegalización.



"Proceso esperanzador"



El ministro de la Presidencia opina que "se está produciendo un proceso enormemente esperanzador" tras dos años sin víctimas mortales en atentados de ETA. Una desaparición de la violencia que, según Jáuregui, "no ha sido condicionada por ninguna negociación previa", sino que "es consecuencia de su derrota, de su propia reflexión".