Erkoreka ve 'precipitadas y peregrinas' las propuestas de Rubalcaba

21/08/2011

El líder jeltzale acusa a Rajoy de ir "de pulpada en pulpada" y de no hablar "para no meter la pata". En cuanto a ETA, afirma que su desaparición no condicionaría los resultados electorales del 20-N.

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha afirmado que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantiene "una actividad frenética" con propuestas "precipitadas y peregrinas", mientras el líder del PP, Mariano Rajoy, "va de pulpada en pulpada" para no correr el riesgo de "meter la pata" y "afianzarse", de esta forma, la victoria en las elecciones generales. El portavoz del Grupo Vasco en la Cámara baja ha considerado que Alfredo Pérez Rubalcaba pretende, de esta manera, "darse a conocer, recuperar el tiempo perdido e intentar formular propuestas que le permitan disociarse de lo que ha sido la labor del Gobierno del que ha formado parte durante los últimos años en posiciones particularmente relevantes".

Las ''pulpadas'' de Rajoy En cuanto a Mariano Rajoy, Erkoreka ha apuntado que, para mantener su posición, "le interesa que no ocurra nada y no contribuir" a ello, por lo que asiste a "las pulpadas, que son ctividades muy recomendables, pero situadas en el ámbito del ocio y la gastronomía en verano, sin más". Erkoreka ha subrayado que "las cosas le han sonreído al PP de tal manera durante los últimos tiempos, que el problema, el riesgo, es hacer muchas cosas" y que, en alguna de ellas, "pueda meter la pata".

El fin de ETA Por otro lado, Josu Erkoreka ha subrayado que no cree que un anuncio del fin de ETA antes de las elecciones del 20 de noviembre vaya a ser "tampoco muy decisivo para que alguien gane o pierda". Por último, ha emplazado a ETA a "desaparecer, en cualquier caso", y ha destacado que "sería bueno que, ni ahora ni en el futuro, nadie tuviera que esperar al efecto electoral que pudieran tener los movimientos de ETA".





