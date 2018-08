Política

EA: 'Bildu no aceptará exigencias de quienes obstaculizan la paz'

Redacción

25/08/2011

Pello Urizar ha afirmado que ETA tiene mucho que hacer aún en el proceso de paz, pero que también los gobiernos de Madrid y París tienen una "inmensa responsabilidad" en él.

Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna, ha dicho que Bildu no aceptará interpelaciones, exigencias y reproches de quienes, lejos de sumar sus aportaciones, han obstaculizado el proceso de paz. Urizar, en el acto con el que su formación ha dado inicio, en Donostia-San Sebastián, al curso político, ha afirmado que ETA tiene mucho que hacer aún en dicho proceso, pero que también los gobiernos de Madrid y París tienen una "inmensa responsabilidad" en él.

Urizar ha destacado la labor de Bildu en las instituciones que gobierna, ya que ha llevado a cabo, en su opinión, "un trabajo serio" y muy pegado a las necesidades de la sociedad: "Podemos ir con la cabeza alta -ha precisado-, porque todos los ataques, las polémicas artificiales, no son más que la muestra de que lo estamos haciendo bien. Los que nos atacan son los más conscientes de la inmensa potencialidad que tiene la unidad de fuerzas abertzales", ha valorado.

En palabras del líder de Eusko Alkartasuna, la paz "no es un proceso que solo corresponda a ETA", ya que los ejecutivos español y francés también tienen "una responsabilidad, a la que, hasta el momento, no han sido capaces de responder". Urizar ha señalado que el Gobierno español, el PSOE y el PP han seguido una trayectoria "parecida" en este asunto, ya que inicialmente "comenzaron por negar la mera existencia de un proceso" para, posteriormente, "ir elevando paulatinamente el nivel de exigencia" respecto a él: "No les vale con un compromiso expreso a favor de las vías políticas y alejadas de cualquier tipo de violencia, ni con exigir el fin de la misma, ni con nada", ha lamentado Urizar, quien ha reprochado a socialistas y populares que, "guiados por el miedo", se hayan propuesto "crear una polémica mediática artificial" cada vez que Bildu "abre la boca".

Pello Urizar ha subrayado la voluntad de EA de seguir trabajando por una paz “definitiva e incluyente”, en la que el conjunto de la sociedad vasca se vea reflejada", respondiendo "al deseo de vivir en paz" y "desterrando de una vez y para siempre todas las violencias que han tensionado y producido dolor" en Euskadi.