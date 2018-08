Política

Entrevista en Radio Euskadi

'La memoria no puede ser exclusiva de las victimas del terrorismo'

Redacción

27/08/2011

El asesor de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco asegura que las víctimas no ven con preocupación la llegada de Bildu a las instituciones.

El asesor de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Txema Urquijo, ha subrayado que la "memoria no puede ser exclusiva de las victimas del terrorismo" y tiene que abarcar "todo lo sucedido en este país en los últimos 50 años, diferenciando lo que es distinto, pero abarcando todo".

Entrevistado en el programa "Más Que Palabras" de Radio Euskadi, Urquijo se ha mostrado convencido de que "estamos en el proceso final de la violencia terrorista". Aunque ha advertido de que no dirá que se ha terminado con ella hasta que ETA desaparezca, ha señalado que la violencia y ETA "están derrotadas en el sentido de que ninguno de los objetivos por los cuales ha estado generando sufrimiento y dolor durante 50 años lo ha conseguido, y no lo va a conseguir". "Pero todavía no ha desaparecido, y hay que esperar", ha añadido.

Entre tanto, Urquijo ha considerado muy conveniente desarrollar la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo ya que "asentar en este momento determinados pilares de la memoria es importante para lo que vaya a ser el futuro".



Las víctimas sobre Bildu

Por otro lado, Urquijo ha considerado "nada afortunadas" las últimas declaraciones del diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano (Bildu), señalando que los atentados de ETA en Cataluña eran más que un error, y cree que perdió una "magnífica oportunidad, bien para no decir nada y no generar polémica, bien para decir algo más que implicara la constatación de que el reconocimiento de las víctimas de ETA era un paso que estaba acometiendo con sinceridad y franqueza la izquierda

abertzale".

Urquijo ha señalado además que a diferencia de en el resto del Estado, la convicción de que estamos ante el final del terrorismo está ampliamente asentada en la sociedad vasca, y que las víctimas no ven con preocupación la llegada de Bildu a las instituciones aunque "sí con cierto desagrado e incomodidad".