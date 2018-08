Política

Un año de cese de atentados

La IA censura que el Gobierno no haya dado 'ni un solo paso'

Redacción

05/09/2011

La izquierda abertzale ha confirmado que está realizando un trabajo interno "con discreción y seriedad" para reconocer "a las dos partes de las víctimas".

La izquierda abertzale (IA) ha censurado al Gobierno que no haya dado "ni un solo paso en la dirección constructiva" y le ha instado a verificar que "ETA está cumpliendo lo que ha dicho en sus comunicados" porque "tiene abiertos los caminos para saber si es así".

Asimismo, ha afirmado que está realizando un "trabajo" interno en el que se "reconoce a las dos partes de las víctimas".

Los representantes de la Izquierda Abertzale Niko Moreno, Txelui Moreno, Tasio Erkizia y Miren Legorburu han comparecido en una rueda de prensa en Bilbao, coincidiendo con el primer aniversario desde que ETA declarase el cese de sus "acciones armadas ofensivas", en la que han ratificado su "plena voluntad y compromiso" para abordar "una dinámica progresiva de soluciones" que requiere de la participación de "todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones".

Preguntados por sus peticiones a ETA, se han reafirmado en el Acuerdo de Gernika que "marca la hoja de ruta para la desaparición de la violencia" y ha añadido que el Gobierno "tiene en su mano la verificación del alto el fuego y no lo hace". "Habrá que preguntarle por qué no quiere verificar que ETA está cumpliendo que ha dicho en sus comunicados", han señalado. Según han apuntado, "tiene abiertos los caminos el Gobierno español para saber si eso es así o no es así".



Reconocimiento de las víctimas

En relación a las víctimas, han señalado que se está trabajando internamente "con discreción" y "con seriedad", y han abogado por no hacer "una utilización de las víctimas como otros, ni de una parte de las víctimas ni de otra".

De cualquier modo, ha asegurado que "el trabajo reconoce a las dos partes de las víctimas que otros no quieren reconocer".