Bildu se reúne hoy con el PNV para invitarle a la coalición el 20-N

06/09/2011

Aunque el PNV ha aceptado mantener un encuentro con Bildu, Andoni Ortuzar ha dicho que la posición del PNV "no va a cambiar" en esta reunión y que se presentará a los comicios en solitario.

Una delegación de Bildu se reunirá este martes en Bilbao con dirigentes del PNV para invitarles a formar una alianza para las elecciones generales del 20-N, aunque la formación e Iñigo Urkullu ya ha hecho público su rechazo a la propuesta.



Este encuentro tendrá lugar apenas tres días después de que Aralar aceptara la oferta de Bildu -coalición integrada por EA, Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale- para crear una candidatura conjunta a las Cortes Generales en los próximos comicios.



La reunión, que tendrá lugar en Sabin Etxea, la sede central del PNV en Bilbao, se celebrará a petición de Bildu, que en los comicios autonómicos del 22 de mayo se convirtió en segunda fuerza política de la CAV. La izquierda abertzale no tiene actualmente representación en las Cortes.



Aunque el PNV ha aceptado mantener un encuentro con Bildu, el presidente de este partido en Bizkaia, Andoni Ortuzar, avanzó la semana pasada que la posición del PNV "no va a cambiar" en esta reunión y que se presentará a los comicios en solitario porque la oferta de Bildu no es "ni viable ni sincera".



A su juicio, la propuesta de confirmar una candidatura conjunta obedece a "un mero cálculo electoral para intentar enredarnos a nosotros y, sobre todo, enredarle a Aralar. A nosotros no nos van a meter en su tela de araña".