Política

Preacuerdo

PNV, PSE y PP acuerdan la nueva composición de Eudel

Redacción

11/09/2011

A la espera de que las ejecutivas de los tres partidos ratifiquen el acuerdo, la presidencia del comité ejecutivo sería para el PNV, con Ibone Bengoetxea, y las vicepresidencias para el PSE y el PP.

El portavoz jeltzale Joseba Egibar ha ratificado en declaraciones a Radio Euskadi que han llegado a un preacuedo con el PSE y el PP para el comité ejecutivo de Eudel. Ibone Bengoetxea, concejal de cultura del Ayuntamiento de Bilbao será la candidata que el PNV presente para presidir la Asociación de Municipios de la CAV, Eudel. Pero no es la única candidata que barajan los jeltzales. El vicepresidente será José Antonio Santano, alcalde socialista de Irún, y el vicepresidente segundo, el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, del PP.

El próximo día 20 se reúne la Asamblea para renovar la ejecutiva y antela imposibilidad de llegar a un consenso con Bildu, el PNV ha cerradoun pacto con socialistas y populares según el cuál mantiene lapresidencia de la Asociación de Municipios Vascos.

El parlamentario de EA, Juanjo Arrizabalaga ha precisado que representantes de Bildu formarán parte de Eudel, pero que todavía no han decidido cómo.



Fuentes del PNV han asegurado que Bildu ha estado "dando largas intencionadamente" a sus requerimientos para consensuar el reparto de responsabilidades en Eudel, y por eso han optado por cerrar un acuerdo con socialistas y populares que garantice el futuro de la Asociación de Municipios vascos.

Al parecer, los nacionalistas se habrían opuesto a la pretensión de Bildu de presidir el organismo municipalista con el argumento de que el PNV fue el que mayor número de votos obtuvo en las pasadas elecciones municipales.



Bildu

Por su parte, Bildu ha asegurado que aún no ha decidido si participará o no en Eudel, puntualiza que esta opción no está vinculada al posible reflotamiento de Udalbiltza, y ha subrayado que la decisión de presentar una candidatura se adoptará antes del martes, día en que se cierra el plazo legal para hacerlo.

Fuentes de la coalición han apuntado que se estudia alguna fórmula según la cual Bildu podría estar en Eudel sin participar en la comisión ejecutiva, al tiempo que han advertido de que la Asociación de Municipios, con cuyo funcionamiento se han mostrado muy críticos, tendría un futuro "dudoso" sin la presencia de la primera formación en número de concejales y de alcaldías.