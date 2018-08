Política

Sentencia caso Bateragune

Bildu califica de 'jarro de agua fría' la condena a Otegi y Usabiaga

Redaccón

16/09/2011

El portavoz de Alternatiba y representante de Bildu, Oskar Matute, ha calificado de "jarro de agua fría" la condena al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al exsecretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, de 10 años de prisión por el caso 'Bateragune' y llamará a la movilización social.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Matute ha manifestado que la coalición soberanista ha considerado que la resolución condenatoria va en sentido contrario al esfuerzo por generar un proceso de paz y soluciones democráticas" que se viene "levantando en Euskal Herria". Por ello, ha asegurado que han recibido la noticia "como un jarro de agua fría".

A su juicio, se está en un nuevo escenario en el que se trata de generar las condiciones para que la violencia sea "un mal recuerdo, pero no un presente ni un futuro en este país", y ha añadido que resoluciones judiciales como ésta, "que condenan a personas que tanto tienen que ver con la situación de único espacio para la política y abandono total de cualquier tipo de opción o apuesta por la comprensión hacia la violencia, no supone más que un contrasentido que la sociedad vasca, en su mayoría, no va a entender".

En este sentido, ha asegurado que Bildu responderá ante ello "con serenidad" y ha apuntado que "parece que hay gente empeñada en que Bildu muestre la cara que ellos desea que muestre".

"Vamos a actuar con responsabilidad, pero, desde luego, vamos a apelar a la movilización social, por lo menos, para que los tribunales del Estado español, para aquellos que han dictado esa sentencia, entiendan que esta dirección no es la que desea la sociedad vasca", ha indicado. En este sentido, ha destacado que los vascos no quieren que haya "la venganza" hacia estas personas.