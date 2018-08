Política

Sentencia caso Bateragune

Patxi López a Basagoiti: 'Siempre acato las sentencias, el PP no'

Redacción

18/09/2011

El lehendakari ha insitido en que no se puede hacer la campaña a la izquierda abertzale por el caso Bateragune. Estos han respondido que Patxi López está "a años luz de la realidad de Euskal Herria".

López ha asistido hoy a la Fiesta de la Vendimia de la Rioja alavesa que se celebra en la localidad de Oyón, donde ha coincidido con el líder del PP vasco momentos antes de iniciarse el pregón.



Basagoiti, en declaraciones a los periodistas, ha pedido a López "más pedagogía democrática" y más firmeza en sus reflexiones sobre la sentencia del caso Bateragune "en vez de sembrar sospechas" sobre la justicia.



El dirigente popular se refería así a unas declaraciones de ayer del lehendakari en las que dijo entender que la sentencia no pueda ser comprendida por parte de la sociedad vasca y que genere sentimientos de "sorpresa y frustración" sobre todo en un momento en el que "todos íntimamente estamos convencidos de que estamos al final de esta etapa de violencia".



Preguntado por las críticas de Basagoiti a sus reflexiones sobre el caso Bateragune, López, en un breve encuentro con los medios de comunicación, ha respondido que la pedagogía democrática en un Estado de derecho en el que hay separación de poderes "es respetar y acatar las sentencias de los tribunales, las que sean", y ha añadido: "Yo lo he hecho siempre, el Partido Popular no".



El lehendakari, a preguntas de los periodistas, no ha querido hacer más declaraciones sobre la sentencia judicial que condena a Arnaldo Otegi, entre otros, a 10 años de prisión por pertenencia a ETA.



"Ya he dicho todo lo que había que decir. No podemos confundir los papeles y hacer que aparezca como víctima quien no lo es y hacerle la campaña a quien no merece que se le haga la campaña", ha concluido.





Respuesta de la izquierda abertzale



La izquierda abertzale ha criticado este domingo las acusaciones de victimismo que le lanzó el sábado el lehendakari, Patxi López, al que ha reprochado que está "a años luz de la realidad política y social de Euskal Herria".

La antigua Batasuna ha respondido, en un comunicado, a las declaraciones efectuadas en Donostia-San Sebastián por Patxi López, quien, tras referirse a la sentencia del caso Bateragune, alertó del riesgo de que la izquierda abertzale explote el "victimismo" y entre todos se "le haga la campaña".

Estas palabras son, según este sector político, "sumamente graves", especialmente "cuando la izquierda abertzale está trabajando para generar una situación sin vulneración de ningún tipo de derechos".