Política

Rueda de prensa en Donostia

El PSE critica la 'inoperancia' del Gobierno de Bildu en Gipuzkoa

Redacción

20/09/2011

Rafaela Romero acusa a la coalición de estar "en contra de todo" y le pide que se pronuncie sobre proyectos como el TAV o la revisión fiscal propuesta por Patxi López.

El PSE de Gipuzkoa ha criticado la "inoperancia" del Gobierno foral de Bildu que se pronuncie, en el Pleno de Juntas de este miércoles, sobre las víctimas del terrorismo y la paz, y respecto a proyectos como el Tren de Alta Velocidad, el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG) o la revisión fiscal propuesta por el lehendakari, Patxi López.

En una rueda de prensa en San Sebastián, la portavoz del PSE en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, ha censurado la "inoperancia, la falta de gestión, la incertidumbre, la falta de Gobierno, de medidas, la negligencia", así como la "incapacidad de hacer frente a la crisis con los instrumentos forales" del Gobierno foral Bildu, lo cual va acompañado de "clamorosos retrocesos o involuciones en la democracia".

En este sentido, ha denunciado que hay "una involución con respecto a la petición de que ETA desaparezca", ya que el Gobierno de Bildu "va dos pasos por detrás que la izquierda abertzale (IA)" en este aspecto, "y se niega a que ETA desaparezca", de manera que la banda terrorista siga "tutelándonos con la pistola".

Por otro lado, ha afirmado que Bildu "no tiene proyecto" para Gipuzkoa y "su palabra favorita es no" para sacar al territorio de la crisis, crear empleo o acometer actuaciones. "Bildu está en contra de todo salvo cuando le interesa partidariamente ese proyecto, como ha pasado en Kutxa", ha insistido, para apuntar que los representantes de la coalición "no hacen más que bailar y sacarse fotos".

De este modo, ha indicado que en el Pleno de las Juntas de este jueves se debatirán iniciativas presentadas por el PSE para que Bildu "se posicione" respecto al TAV, respecto al PIGRUG, y sobre el Plan del lehendakari para la revisión del sistema fiscal. En esta sesión también deberán mostrar su postura sobre el final del terrorismo, las víctimas de ETA, o los peajes.