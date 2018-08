Política

Elorza rechaza reunirse con Brian Currin en la Casa de la Paz

Redacción

20/09/2011

El exalcalde de Donostia-San Sebastián, Odón Elorza, ha rechazado reunirse con el abogado surafricano Brian Currin en la Casa de la Paz de Donostia-San Sebastián, donde mañana celebra un encuentro el denominado Grupo Internacional de Contacto.



Elorza ha comunicado al alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, que considera "incorrecto" entrevistarse con Currin en ese lugar porque su utilización por parte del Grupo Internacional de Contacto no ha sido avalada por la Comisión Municipal de Derechos Humanos.

Según se desprende de una carta enviada a Izagirre, el dirigente socialista explica que la Comisión Especial de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, que aún no se ha reunido, es el órgano competente para debatir los programas e iniciativas por la paz que desarrolla el Ayuntamiento.

"Entiendo que debiera ser dicha comisión municipal, que aún no has reunido, la que debiera conocer y debatir sobre tu intención de ceder la Casa de la Paz como sede del grupo del que forma parte el señor Currin. Mientras, me parece incorrecto que yo me adelante a su decisión y me reúna con el señor Currin en dicho lugar", argumenta Elorza.

Pese a ello, el exalcalde muestra su disposición a reunirse con Currin en cualquier otro lugar para trasladarle su posición sobre "el proceso de paz, la situación de las víctimas del terrorismo y de los presos y la prioridad en lograr la efectiva desaparición de ETA".