Política

Sesión de Control

Último duelo entre Zapatero y Rajoy en el Congreso de los Diputados

Redacción

21/09/2011

Rajoy acusa a Zapatero de dejar una "herencia envenenada", y Zapatero asegura tener "confianza plena" en el futuro de España y su capacidad de luchar contra la crisis.

El presidente el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, se han enfrentado por última vez en el Congreso.



El líder de los populares Mariano Rajoy, ha acusado al Gobierno socialista de abandonar la Moncloa dejando una "herencia envenenada", pese a lo cual el todavía jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado tener "confianza plena" en el futuro de España y su capacidad de luchar contra la crisis.

Durante su último duelo parlamentario de la Legislatura, ambos líderes se han despedido intercambiando reproches ante la situación de la economía. Así, mientras Zapatero ha defendido que su Gobierno ha librado un "combate durísimo" contra la crisis internacional "más dura de los últimos 80 años" que ha llevado a una tasa de paro en España de la que ha recalcado que se siente "personalmente responsable.

No obstante, tras agradecer la "cortesía" de las críticas de Rajoy, ha remarcado que la "inmensa mayoría de los ciudadanos" quieren líderes que ofrezcan soluciones y no sólo ataquen. "Eso es lo que tendremos en el futuro inmediato", ha remarcado.

Por su parte, Rajoy ha incidido en que está convencido de que España "es un gran país" y va a superar esta situación con un Gobierno que aprenda las lecciones que han dejado los graves errores de gestión de Zapatero, empezando por "hacer un buen diagnóstico y no engañar" como, a su juicio, han hecho los socialistas.



Además Zapatero, ha insistido en que, "a la luz de la mejor lectura" de la Constitución, no es necesario someter a referéndum la reforma de la Carta Magna pactada por PSOE y PP sobre la estabilidad presupuestaria y ha subrayado que si los diputados de su grupo no han pedido formalmente la convocatoria de una consulta no ha sido por "disciplina" interna, sino por "responsabilidad".

Así ha respondido el presidente a la pregunta que la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, le ha formulado en la última sesión de control al Gobierno. Barkos espetó a Zapatero que una de las "interrogantes" que quedan al final de su mandato es "el valor" de su "palabra" y le recordó que cuando fue investido presidente en 2004 una de las cosas que prometió fue promover una "democracia cívica" en la que los ciudadanos se sientan "cada día" como tales.