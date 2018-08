Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Urkullu pide un acuerdo 'en profundidad' sobre fiscalidad

Redacción

21/09/2011

El presidente del PNV critica el "toque electoralista" del acuerdo fiscal de Bildu, PSE y Aralar en Gipuzkoa.

El presidente del PNV Iñigo Urkullu se ha referido a la polémica surgida entre las distintas diputaciones forales respecto al tema de la fiscalidad, y ha asegurado que desconoce cual es el planteamiento que han realizado al respecto en Gipuzkoa PSE, Aralar y Bildu, ya que, según ha dicho, "han presentado una enmienda pero no conozco cual es su planteamiento respecto al sistema de impuestos".



En su opinión, la cuestión "no es tocar o no tocar un impuesto, o recuperar o no recuperar un impuesto". En una entrevista en Euskadi Irratia ha considerado "necesario" que se realice "una reflexión profunda para tocar lo que haya que tocar en busca de la estabilidad".



"Para nosotros, los objetivos de un sistema de impuestos son la igualdad, la justicia social y la progresividad. Parece que algunos quieren tomar medidas en el momento, como dando una imagen con cierto toque electoralista, pero lo que es necesario es hacer una reflexión con racionalidad y con profundidad, planteando bien cual debiera ser la base y el sistema en su conjunto de cara al futuro, para dar estabilidad a la sociedad vasca", ha subrayado.