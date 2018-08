Política

Comité Regional del PSN

Jiménez: 'El acuerdo de ayer con UPN da más tranquilidad al PSN'

Redacción

24/09/2011

El secretario general del PSN ha considerado una "deslealtad" el pacto UPN-PP para el 20-N. El Comité Regional del PSN ha decidido hoy sus cabezas de lista para el Congreso y el Senado.

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha asegurado hoy ante el Comité Regional del partido que está "más tranquilo" después de que este viernes UPN y PSN reafirmaran la vigencia del pacto de Gobierno suscrito entre ambas formaciones y mostraran su compromiso de hacerlo valer durante toda la legislatura "por encima de cualquier otro pacto".



No obstante, ha recalcado que sigue considerando "una deslealtad" el acuerdo alcanzado entre regionalistas y 'populares' para concurrir juntos en las próximas elecciones generales, y ha asegurado que la confianza de los socialistas hacia UPN "no es la misma".



Reconoce el "error" de no aceptar preguntas de los medios



Roberto Jiménez ha pedido disculpas a los medios de comunicación y ha reconocido que fue "un error" no aceptar ayer preguntas en la comparecencia en la que la presidenta Yolanda Barcina y él informaron del acuerdo al que habían llegado.



El dirigente socialista ha explicado que, a instancias de la presidenta Barcina, se había acordado no comparecer ante los medios tras la reunión "por una sencilla razón" y es que "entendíamos que hay mucha preocupación ciudadana acerca de los posibles ajustes" económicos y "teníamos poco que decir a ese respecto".



No obstante, ha admitido que la forma en que se produjo la comparecencia fue un error, ya que "no tengo nada que esconder, no tengo que andar ocultando ningún tipo de contradicción entre lo que firmé el 21 de junio y lo que firmé ayer" con UPN.



Cabezas de lista para el 20-N



El Comité Regional del PSN-PSOE, ha aprobado con 83 votos a favor, 7 en blanco y ninguno en contra las candidaturas del partido a las elecciones del próximo 20 de noviembre, que estarán encabezadas por Juan Moscoso, al Congreso, y Javier Sanz Carramiñana, al Senado. Las candidaturas deberán ser ratificadas próximamente por los órganos de dirección federales.