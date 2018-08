Política

Quiere regenerar toda la zona

La Diputación rechaza el puerto exterior de Pasajes

Redacción

28/09/2011

Asimismo, descarta la construcción de la incineradora del barrio de Zubieta, en Donostia-San Sebastián, cuyas obras ya están iniciadas, tal y como está planteada hoy en día.

El diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Juan Carlos Alduntzin, ha subrayado hoy que el Gobierno foral de Bildu "no está a favor de la construcción" del puerto exterior de Pasajes y apuesta por abandonar este proyecto y trabajar "de verdad" en "la regeneración integral" de toda la zona.



Alduntzin ha hecho esta declaración a los medios informativos tras comparecer ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales, en la que ha esbozado las líneas generales de actuación de su Departamento para la legislatura, a petición de PNV y Aralar.



Sobre el controvertido proyecto de construir una dársena exterior en Pasajes, planificada por el anterior ejecutivo, el diputado foral ha explicado en la comisión parlamentaria que el actual Gobierno de Bildu "está en contra, por múltiples razones", pero defiende "firmemente" que el puerto de Pasajes "es necesario", con una actividad "dirigida a la economía guipuzcoana y no a otras pretensiones externas".



Alduntzin, exalcalde de Pasaia, ha apostado por una "regeneración integral" de toda la zona de Pasaialdea, que "no se limite únicamente al espacio portuario", una cuestión que, a su juicio, "no se puede posponer".



Asimismo, ha defendido la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre "un uso consensuado" de los terrenos de La Herrera, "pero no que de ellos se obtenga dinero para financiar otras infraestructuras".



Bildu descarta construir la incineradora "tal como está planteada hoy en día"



El diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Juan Carlos Alduntzin, ha dicho que el Gobierno foral de Bildu "descarta la construcción de la incineradora tal y como está planteada hoy en día".

Alduntzin ha explicado su postura respecto al Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG) 2002-2016 y su Documento de Progreso aprobado en 2008, que contemplan la construcción de diversas infraestructuras, entre ellas, la de la planta incineradora del barrio de Zubieta, en Donostia-SanSebastián, cuyas obras ya están iniciadas.

"Este gobierno tiene muy claro que el dimensionamiento y la solución dada en la anterior legislatura no es conveniente", ha dicho Alduntzin, y ha propuesto "un debate" en el seno de las Mancomunidades -que están aún por constituirse-, los ayuntamientos, el Consorcio de Residuos y las propias Juntas Generales, sobre los datos de "la realidad actual", que difiere, según ha asegurado, de la que había cuando se planificaron las distintas infraestructuras.

Según ha precisado ante los procuradores, ahora se genera en torno a un 16% menos de basuras que lo previsto en el PIGRUG y además se han producido "avances en los métodos de recogida", en alusión al sistema puerta a puerta, lo que conducirá a "modificar los parámetros de inicio de las soluciones planteadas".



En sus palabras, "si la basura que generamos -ha subrayado- es reciclable en más de un 80%, no tiene ningún sentido que para el 15 a 20% restante construyamos la incineradora que estaba planteada".