UPyD: 'No necesitamos un plan de paz porque no estamos en guerra'

Redacción

27/10/2011

Gorka Maneiro ha lanzado duras críticas al lehendakari, al que ha pedido formular "un discurso alternativo al nacionalismo" y alejarse del Acuerdo de Gernika, por ser "antidemocrático".

El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Gorka Maneiro ha lanzado duras críticas al plan de convivencia anunciado por el lehendakari Patxi López en el discurso de esta mañana. Según Maneiro, en Euskadi "no necesitamos ningún plan de paz porque no estamos en guerra, lo que necesitamos es libertad, que es lo que no hemos tenido".

Maneiro ha continuado advirtiendo de que "no podemos permitir el chantaje de una banda terrorista que aún no ha sido derrotada. ETA sigue viva". En este sentido, el portavoz de UPyD ha acusado al lehendakari de "inventarse un plan de convivencia nuevo" cuando no es necesario, ya que "para eso están la Constitución y el Estatuto de Gernika.

Maneiro también ha dirigido sus críticas al Acuerdo de Gernika, al que tilda de "antidemocrático" y de tratar de "imponer una negociación". "Pretenden colarnos el cuento del conflicto político", ha dicho.



Reforma fiscal

En cuanto a la reforma fiscal planteada por el lehendakari, Maneiro le ha acusado de mostrarse dispuesto ahora a discutir sobre ello "cuando lleva dos años y medio sin querer discutirlo".

Maneiro ha urgido al lehendakari a "modificar el entramado institucional" y a mostrar una mayor "voluntad política para luchar contra el fraude fiscal", algo que, según Maneiro, "no han tenido en los últimos años".