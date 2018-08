Política

Pleno de política general

Basagoiti: 'La política penitenciaria no se tiene que mover'

Redacción

29/09/2011

El presidente del PP vasco ha recordado que la "organización terrorista ha dejado de matar porque las leyes la han asfixiado, pero todavía no ha desaparecido".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha defendido ante el lehendakari, Patxi López, que "la política penitenciaria no se tiene que mover, la que se tiene que mover es ETA".

En el debate de política general, Basagoiti ha recordado que la "organización terrorista ha dejado de matar porque las leyes la han asfixiado, pero todavía no ha desaparecido". "Si no somos conscientes de que no ha desaparecido podemos cometer errores", ha agregado.



El líder de los populares ha considerado que López da a entender con su discurso que la amenaza terrorista es historia cuando la realidad es que ETA "no ha desaparecido y hay sectores que no la condenan. Quien se tiene que mover no es el Gobierno, ni la política penitenciaria ni ningún ministro, sino ETA y sus delincuentes encarcelados".

Para el presidente del PP vasco es fundamental que partidos e instituciones "recordemos el camino que nos ha traído hasta aquí. El final tenemos que escribirlo los demócratas junto con las víctimas del terrorismo". Un final, ha reconocido, que está más cerca que nunca gracias a la aplicación de las leyes, la firmeza del Estado, la eficacia policial y el rechazo de la sociedad a la violencia.

"Es importante que todos tengamos claro el recorrido que hemos hecho para que nadie se confunda en los últimos pasos. ( ) Qué nadie le atribuya a la banda terrorista un protagonismo que no le corresponde, que nadie le conceda intenciones que nunca ha demostrado, y que nadie pretenda justificar su historia equiparando violencias o actores", ha añadido.







Economía



La economía ha centrado la mayor parte del discurso del presidente del PP y ha defendido la necesidad de apoyar a los emprendedores para que generen empleo y riqueza. Asimismo, ha criticado el debate fiscal impulsado por el lehendakari y ha dicho que "se están intentando coger banderas trasnochadas haciendo propuestas desde el oportunismo político y sin rigor alguno, con el único objetivo de confundir a la sociedad".



En este punto, ha propuesto a PNV y PSE un acuerdo para crear empleo y reactivar la economía. "Les proponemos sentarnos en una mesa los tres para consensuar las bases de una política económica y fiscal sólida y rigurosa que sitúe a Euskadi en la vanguardia de la prosperidad y el empleo. Estoy dispuesto a sentarme con los señores Urkullu y López y no levantarme de la mesa hasta que hayamos llegado a un consenso".







López valora la intervención del PP

El lehendakari ha reprochado a todos los partidos de la oposición, excepto al PP, su "nula" respuesta a los compromisos que les ha planteado.

En el turno de replica a las intervenciones de los grupos, el lehendakari ha recordado que él ha planteado compromisos, de empleo, de servicios públicos, de convivencia, etc., aunque la repuesta obtenida, "quitando al PP", ha sido "nula".