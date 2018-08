Política

Entrevista en ETB-2

El presidente del TSJPV: 'Una amnistía sería tremendamente injusta'

Redacción

10/10/2011

Juan Luis Ibarra ha recordado que la Constitución no prevé dicha medida y ha considerado que para las víctimas supondría "el olvido".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha considerado, ante la demanda de amnistía por parte de los presos de ETA, que esta medida "sería tremendamente injusta" para las víctimas del terrorismo y supondría "el olvido".

Entrevistado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB-2, Ibarra ha recordado que la Constitución no prevé dicha medida y ha opinado que "no sería socialmente bueno" que lo contemplase.

El magistrado ha apelado a lo previsto en el Código Penal para indicar que un preso, además de dar muestras inequívocas de haber abandonado la actividad terrorista, tiene que colaborar con la Justicia para que tenga un "buen pronóstico" penitenciario de reinserción social.

El presidente del TSJPV ha indicado que no es posible modificar la calificación de sus delitos ni la imposición de la pena correspondiente, pero sí es "susceptible de modificarse la forma de ejecución de las penas".

Comisión Internacional de Verificación

Respecto a la denominada Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego de ETA, reunida la semana pasada en Bilbao, Ibarra ha evidenciado que no conoce quién ha nombrado a esos mediadores ni "quién les paga", lo que, en su opinión, resulta "inquietante".

Según ha dicho, es "un dato al que habría que darle importancia" y en esas condiciones "podría darse que no son los requisitos de funcionamiento democrático".







Consulta el especial Paz en Euskadi.