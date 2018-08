Política

20N

Odón Elorza defiende un lobby de socialistas vascos en las Cortes

Redacción

12/10/2011

El exalcalde de Donostia, Odón Elorza aboga por "incidir en el gobierno de turno, sea del PSOE o del PP".

El exalcalde de Donostia Odón Elorza ha apostado este martes por crear en las Cortes "el lobby de los socialistas vascos" con el fin de "incidir en el gobierno de turno, sea del PSOE o del PP".



Elorza, cabeza de lista del PSE-EE al Congreso por Gipuzkoa, ha comparecido hoy en rueda de prensa junto al resto de integrantes de su candidatura, así como de los miembros de la lista que su formación presenta al Senado y que tiene como número uno a José Luis Vallés, concejal de Eibar.



El candidato socialista ha abogado por que los diputados y senadores del PSE-EE constituyan tras los comicios "un subgrupo" dentro del grupo socialista que trabaje sus iniciativas políticas y legislativas y ejerza una labor de control sobre el Gobierno, "sea el que fuere".



"No tenemos que hacer seguidismos, sino un grupo que haga bien su trabajo, pero que prime el interés de Gipuzkoa, de la economía guipuzcoana, de la lucha contra el desempleo, de la defensa del autogobierno de este país, gobierne quien gobierne", ha destacado Elorza, quien ha afirmado que su defensa de la "autonomía" y de un "sello propio" para los representantes del PSE-EE no significa que esté haciendo "ninguna consideración rara de ir por libre".



Elorza cree que existe "la posibilidad real" de que el PSE-EE gane las elecciones del 20N en Gipuzkoa, donde su partido se presenta como alternativa a un PP "que no cree en el proceso de paz" y a quienes "quieren utilizar las elecciones para dar pasos hacia la independencia".



Ha dicho que, aunque no sea "fácil", confía en lograr votos suficientes para que su formación obtenga dos diputados y tres senadores por Gipuzkoa y espera que la coalición Amaiur, integrada por la izquierda abertzale, Aralar, EA y Alternatiba, no obtenga "un premio" al "desgobierno" de Bildu en el territorio.