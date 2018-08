Política

Conclusiones

Reacciones a las conclusiones de la Conferencia de Paz de Donostia

Redacción

17/10/2011

El lehendakari afirma que una mesa de partidos responde "más a las necesidades de quien organiza la conferencia". El PNV pide a ETA que "escuche" y la IA habla de una nueva fase política".





El portavoz del Gobierno central, José Blanco, ha emitido un comunicado para subrayar que el Gobierno no va a comentar la Conferencia de Donostia y para recordar a ETA que "lo que tiene que hacer es abandonar definitivamente la violencia, sin más".



El Ejecutivo, recalca el comunicado, no va a manifestarse sobre la conferencia ni sobre su contenido, porque "no ha formado parte de la organización ni ha participado en su desarrollo".







Además, el lehendakari Patxi López, ha asegurado que la propuesta de la conferencia de poner en marcha una mesa de partidos para debatir y pactar cuestiones políticas "responde más a las posiciones y necesidades de quien organiza laconferencia que a las necesidades de la sociedad vasca". López ha hecho un paréntesis en el programa de su viaje oficial a Estados Unidos para analizar las conclusiones de la conferencia. "Espero que ETA esta vez asuma su absoluta soledad y anuncie su final definitivo", ha añadido.



El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha considerado que este lunes "es un día para estar esperanzados" y ha afirmado que ETA tiene que "escuchar a los líderes internacionales" que han participado en la Conferencia de Paz de San Sebastián y que han señalado que "todo primer paso" debe ser "una declaración de cese definitivo" por parte de ETA. "La declaración de cese definitivo traerá una ventana abierta a la esperanza", ha indicado.



Según ha resaltado Urkullu tras participar en la reunión, los expertos "han traído el mensaje claro de que todo primer paso tiene que ser una declaración de cese definitivo por parte de ETA".



Por ello, ha afirmado que, si ETA "reivindicaba una presencia de la comunidad internacional, una participación de agentes internacionales, hoy tiene que escuchar no solamente el clamor de la sociedad vasca, sino que a estas personas que han tenido esta experiencia y a los que se les supone también una autoridad en la materia".







El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho que la declaración es "inaceptable para cualquier demócrata".



Basagoiti ha dicho que los cinco puntos de la declaración son "inaceptables para cualquier demócrata", porque, entre otras cosas, "equipara a víctimas con verdugos" y "a la banda terrorista con dos gobiernos democráticos", el español y el francés.



El dirigente del PP vasco ha insistido en que los puntos de la declaración "son las tesis de ETA y Batasuna con más o menos edulcoración", y lo único nuevo es que se les ha dado cobertura internacional y se les ha hecho la campaña.





El secretario general de EA, Pello Urizar, ha señalado que la Conferencia ha dejado "clara" la solicitud de "pasos a todas la partes" y "desde luego" a ETA para que "cierre la persiana".



Urizar ha asegurado que una de las conclusiones de la conferencia ha sido pedir a ETA que "llegue hasta el final del proceso con un posicionamiento definitivo de cierre de la persiana".



Otras de las conclusiones es que los Gobiernos español y francés deben "hablar y estudiar las consecuencias del conflicto", que se reconozca la existencia de "un conflicto político" y que los partidos deben "dialogar para llegar a acuerdos".







El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha denunciado que la declaración aprobada en la conferencia confirma que ésta ha sido "una farsa" y un "insulto" a la democracia y a las víctimas del terrorismo.

Maneiro ha censurado que el contenido del texto suscrito este lunes evidencia que el encuentro allí celebrado ha sido "una farsa para impulsar la teoría del conflicto político".







Alternatiba ha propuesto que para consolidar el proceso de resolución del conflicto vasco iniciado en Euskadi "todos los agentes implicados den pasos para afianzar un escenario de paz".



En su intervención, Oskar Matute ha expresado el compromiso de su formación con "una paz justa y duradera" en Euskadi, que ha considerado que solo se puede alcanzar "si todas las partes afectadas entienden que han participado en un proceso del que no han salido derrotadas".







La izquierda abertzale ha proclamado su compromiso con un acuerdo "incluyente que reconozca el carácter nacional de Euskal Herria y su legítimo derecho a la autodeterminación".



La izquierda abertzale se ha presentado ante este foro "asumiendo sus responsabilidades históricas y políticas" y con "las manos tendidas para abordar esta nueva fase política" y el reto de "alcanzar un futuro en paz y libertad", mediante la "superación definitiva y estable del conflicto político".



En su intervención, en la que no se ha citado en ningún momento a ETA, la izquierda abertzale ha reivindicado "escenarios de superación de violencias y conculcación de derechos hasta la generación de un marco de soluciones democráticas plenas".







La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha advertido de que la Conferencia es una escenificación para respaldar y "legitimar internacionalmente" el proyecto político de ETA.

Según ha señalado en un comunicado, la Conferencia es una de las "mayores humillaciones" que se han hecho al Estado de Derecho y a la democracia y ha asegurado que la única verificación que aceptarán es la que lleven a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.







LAB ha considerado que el "proceso" que se ha "impulsado" hoy con la conferencia "no es un intento más", sino el que "solucionará definitivamente el conflicto vasco".



La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha expuesto en la conferencia, su convencimiento de que esta reunión "impulsará de formadeterminante" un "camino que no tiene alternativa y donde solo cabe una opción: construir entre todos la paz justa y democrática que la sociedad vasca demanda".







El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su esperanza de que "tenga utilidad para consolidar un escenario" en el que ETA "anuncie su desaparición y renuncie a cualquier elemento de tutela sobre las inercias políticas que se pueden dar en el país".