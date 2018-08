Política

20-N

EB no se presentará a las generales para 'no confrontar' con IU

Redacción

20/10/2011

La formación izquierdista no ha logrado un acuerdo con la formación que lidera Cayo Lara.

Ezker Batua no presentará candidatura para las elecciones del 20 de noviembre para "no confrontar con Izquierda Unida Federal" tras no lograr un acuerdo con la formación que lidera Cayo Lara para concurrir unitariamente, según ha informado el representante de EB José Navas.

Navas ha lamentado que IU Federal ha aceptado "el veto" de Mikel Arana y del Partido Comunista a la posibilidad de presentar una candidatura de Ezker Batua y la formación de Arana, Izquierda Unida-Ezker Anitza.

Asimismo, ha adelantado que el próximo 27 de octubre celebrarán un Consejo Político para decidir si piden el voto para Izquierda Unida en los comicios generales.