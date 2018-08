Política

Conferencia de Paz

Camacho: 'La democracia ha ganado a ETA'

Redacción

18/10/2011

El ministro del Interior ha dicho que "no se trata" de que el Gobierno asuma o no las conclusiones de la Conferencia de Paz sino de que ETA "decida ya de una vez por todas el cese de la violencia".

El ministro del Interior, Antonio Camacho, ha firmado hoy que la democracia "ha ganado a la banda terrorista ETA" y "tras esta victoria de la democracia y el Estado de derecho" el Gobierno "exige el cese definitivo e irreversible de la violencia".

Con estas palabras Camacho ha respondido en Pamplona/Iruña, tras una reunión de la Junta de Seguridad de Navarra, a la pregunta hecha en una rueda de prensa sobre su opinión con respecto a la Conferencia de Paz celebrada ayer en Donostia-San Sebastián, una postura que, según ha subrayado, es "la posición histórica" del Gobierno central.

Después de destacar que en esta "victoria" de la democracia frente a ETA "tienen un papel esencial" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Camacho ha subrayado que "no se trata" de que el Gobierno asuma o no las conclusiones de la Conferencia de Paz sino de que ETA "decida ya de una vez por todas el cese de la violencia".

Con respecto a los asistentes a la misma, ha puntualizado que "cada uno es libre de asistir a los actos que considere convenientes", mientras que del valor que puede tener el documento final ha precisado que para la sociedad y el Gobierno lo "relevante y positivo" es que ETA cese en su actividad.

"No he dicho" que el documento de ayer no sea relevante, ha indicado a continuación al ser interpelado si era ese su punto de vista.