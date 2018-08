Política

EA: 'Eguiguren ha dicho lo que piensa la sociedad de Patxi López'

Redacción

19/10/2011

El parlamentario vasco de Eusko Alkartasuna (EA), Juanjo Agirrezabala, considera que Jesús Eguiguren "se limita a decir con palabras lo que piensa de Patxi López la inmensa mayoría de la sociedad".

Agirrezabala, en un comunicado, se ha referido a las declaraciones de Eguiguren a "El Periódico" en las que asegura estar "muy cabreado" por la posición de su partido respecto a la conferencia para el fin del terrorismo celebrada en Donostia-San Sebastián y afirma que el lehendakari, Patxi López, "debería haberse quemado por la paz".



A juicio del parlamentario de EA, López "lo tenía todo a su favor pero ha perdido la ocasión de pasar a la historia como el lehendakari de la paz, y la sociedad vasca no se lo va a perdonar".



Agirrezabala ha considerado que Eguiguren acierta al reprochar a López "exceso de prudencia y falta de valentía" a la hora de abordar"la resolución definitiva del conflicto violento en Euskal Herria", porque "no ha hecho por la paz todo lo que estaba en su mano".



Ha concluido que la ausencia del lehendakari de la conferencia del lunes es una muestra más de que López "no es capaz de liderar ningún proceso de paz porque gobierna sometido a los dictados de Madrid".