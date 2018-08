Política

Basagoiti: 'El tesón de toda la sociedad es lo que ha ganado a ETA'

20/10/2011

El presidente del PP vasco ha afirmado que "es una buena noticia que ETA diga que lo deja, que no volverá a atentar y que diga que no van a pegar más tiros".

El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha considerado este jueves que ha sido "el tesón del conjunto de la sociedad, que es quien ha ganado al terrorismo", lo que ha conseguido que ETA anuncie el cese definitivo de su actividad

armada.



Basagoiti ha hecho un análisis de urgencia del anuncio de ETA en una comparecencia en Bilbao ante los periodistas, en la que no se han admitido preguntas y en la que le han acompañado los dirigentes de su partido Iñaki Oyarzabal y Antón Damborenea.



El presidente del PP vasco ha afirmado que "es una buena noticia que ETA diga que lo deja, que no volverá a atentar y que diga que no van a pegar más tiros".



"Hemos trabajado mucho y seguiremos haciéndolo hasta que entreguen las armas", ha anunciado.



Basagoiti ha reivindicado los valores democráticos de la Constitución y el Estatuto de Gernika, a los que ha definido como el "marco de convivencia".