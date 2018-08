Política

Declaración de ETA

Lokarri: 'El TC no debe demorarse más en legalizar Sortu'

Redacción

27/10/2011

La red ciudadana ha celebrado su primer asamblea tras el comunicado de ETA. Su presidente, Paul Rios, ha destacado que "estamos ante un momento histórico".

La red ciudadana Lokarri, una de las entidades organizadoras de la Conferencia de Paz de Donostia, ha destacado hoy que, "una vez logrado el final de ETA, no debe demorarse más la legalización de Sortu", al entender que es la otra condición "para un proceso de paz irreversible".



Esta consideración la ha hecho hoy el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, con motivo de la asamblea que su organización celebra en la capital guipuzcoana, una sesión "muy especial" por tratarse de la primera tras el comunicado de ETA.



"Estamos ante un momento histórico. Comienza una nueva etapa. Sería muy aventurado afirmar que todo será fácil a partir de ahora. Con el fin de la violencia de ETA no se terminan todos los problemas pero con el final de la violencia será más fácil buscarles una solución", ha destacado.



Ha señalado que, tras el anuncio de ETA, al Tribunal Constitucional "no le queda más remedio que afrontar" la situación de Sortu, que espera que resuelva de manera "positiva".



De esta forma, ha agregado, todos los partidos partirán con "seguridad, libertad e igualdad" por un camino de "grandes oportunidades" para "construir el futuro y la convivencia".



El responsable de Lokarri ha dicho que "ahora ha empezado al carrera para atribuirse el logro del final de la violencia de ETA", pero ha advertido de que "no hay una única persona o un único motivo que explique lo conseguido".



Ha insistido en que es un logro colectivo, de toda la sociedad vasca, al que Lokarri también ha hecho su contribución al decidir "no rendirse" después del "fracaso del proceso de paz en 2006".



Ha subrayado que durante las últimas semanas han escuchado "descalificaciones muy duras", pero también han recibido numerosas felicitaciones de organismos e instituciones, estas últimas sobre todo desde que ETA hizo público su comunicado.



Ríos ha señalado que seguirán colaborando de momento con el Grupo Internacional de Contacto de Brian Currin, el abogado sudafricano que, según ha indicado, "ha tenido que soportar todo tipo de insultos".