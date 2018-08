Política

Ronda de contactos

Garaikoetxea: 'El entorno de ETA debe pedir perdón a las víctimas'

27/10/2011

Por su parte, Ardanza ha declarado que ETA debe reconocer "su propio fracaso" y ha trasladado a Patxi López que a él le hubiera gustado gestionar este momento.

El exlehendakari Carlos Garaikoetxea ha destacado la necesidad de que "el mundo del entorno de ETA" pida "perdón" a las víctimas del terrorismo, aunque también ha reclamado el fin de la dispersión de presos y de la 'doctrina Parot', la excarcelación del exlíder de Batasuna Arnaldo Otegi y el reconocimiento a otros damnificados, como los que padecieron abusos policiales. Por su parte, el ex lehendakari, José Antonio Ardanza, ha advertido que "no se puede trampear pretendiendo pasar página a 34 años de barbaridades" para "ponerse ahora en la pancarta y decir 'somos los más independientes y democrátas'". A su juicio, "primero hay que poner las cosas en su sitio y luego avanzar todos juntos". Juan José Ibarretxe también ha participado en la ronda de contactos que ha iniciado el lehendakari, pero no ha querido hacer declaraciones tras la reunión.



Garaikoetxea ha planteado estas cuestiones al actual lehendakari, Patxi López, que, en el marco de la ronda de contactos abierta tras el cese definitivo de las "acciones armadas" de ETA.

El primer lehendakari de la democracia, que forma parte de EA ha trasladado a López la necesidad de adoptar una serie de medidas "urgentes" con el fin de "garantizar" el final del terrorismo en Euskadi.

Entre ellas, ha citado la petición de "perdón" a las víctimas desde "el mundo del entorno de ETA", el fin de la dispersión de los reclusos de ETA y acabar con el "alargamiento" de las condenas derivado de la aplicación de la 'doctrina Parot'.

Por otra parte, en el capítulo de medidas "lógicas", ha citado la necesidad de excarcelar a Otegi y a otros dirigentes de la izquierda abertzale condenados por el intento de reactivar Batasuna, en el llamado 'caso Bateragune'.







Ardanza: 'ETA debe reconocer su fracaso'



Por su parte, Ardanza ha manifestado que ETA debe reconocer "su propio fracaso", si bien considera que "no debe haber vencedores ni vencidos".

Ha reconocido que ha trasladado a Patxi López que a él le hubiera gustado gestionar este momento, ya que, al margen de las circunstancias, por la cercanía de las elecciones generales, "llega definitivamente la paz".



Además, ha advertido que "no se puede trampear pretendiendo pasar página a 34 años de barbaridades" para "ponerse ahora en la pancarta y decir 'somos los más independientes y democrátas'". A su juicio, "primero hay que poner las cosas en su sitio y luego avanzar todos juntos".



Aunque Juan José Ibarretxe también ha participado en la ronda de reuniones, este no ha querido hacer declaraciones tras reunirse con Patxi López.