Mendia entiende que se cuestione 'si es justa' la situación de Otegi

28/10/2011

La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno Vasco, sin embargo, ha pedido respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional.

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha pedido respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional contra el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por el 'caso Bateragune', aunque ha reconocido que se puede plantear la "duda" de "si es justo o no" que el exlíder de Batasuna permanezca en prisión cuando el fallo se encuentra recurrido ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional condenó en septiembre a 10 años de cárcel a Otegi y al exlíder del sindicato LAB Rafa Díez Usabiaga, al considerar que actuaron como dirigentes de ETA al tratar de reconstruir la formación ilegal Batasuna a través del proyecto 'Bateragune'. La sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

Mendia se ha referido a este asunto durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento vasco, en respuesta a una pregunta de EA.

La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno vasco ha expresado su "respeto escrupuloso" a las sentencias, y ha destacado la necesidad de no cuestionar la separación de poderes y de "confiar" en la Justicia.

No obstante, y al igual que en su día hizo el lehendakari, Patxi López ha reconocido que el fallo puede "generar frustración" en determinados sectores de la sociedad vasca. Por otra parte, y dirigiéndose al parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha afirmado que "puede plantear, si quiere, si es justo o no, si es adecuado o no a derecho, o si es razonable mantener en (prisión) preventiva a personas que tienen una sentencia condenatoria, pero no firme, porque ha sido ésta recurrida".

Tras insistir en que "ésta puede ser una duda que se puede plantear", ha asegurado que, "a partir de ahí, lo que hay que hacer es confiar en los Tribunales de Justicia".