Política

20-N

Alternatiba cree 'inaplazable' la derogación de la Ley de Partidos

Redacción

28/10/2011

Asimismo, su portavoz, Oskar Matute, ha dicho que considera inaplazable el fin de la política penitenciaria de castigo.

Alternatiba considera "inaplazable la derogación de la Ley de Partidos y el fin de la política penitenciaria de castigo", según ha dicho este viernes en Bilbao su portavoz, Oskar Matute.



En una rueda de prensa, el portavoz de Alternatiba ha opinado sobre la situación tras el cese de la actividad armada por parte de ETA, que, a su juicio, "ha supuesto un hito para la resolución del conflicto vasco, por ser un primer paso imprescindible para la construcción de un escenario de libertad y respeto a todos los derechos de todas las personas de este país".



Ahora, ha agregado que "somos los agentes políticos y sociales los que tenemos que trabajar ahora para superar el resto: nadie debe imponer a la ciudadanía a quién no debe votar eliminando opciones políticas y secuestrando a sus líderes, porque eso y no otra cosa es lo que están haciendo con Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodriguez y Miren Zabaleta; nadie debe decidir por este pueblo cual es la configuración en la que construir su futuro".



También ha criticado el gesto de la Diputación vizcaína de retirar el cartel de "ETA no", "como si el conflicto político que vive este pueblo no requiriera de más gestos para su superación real y efectiva, como si el hecho de retirar una pancarta resolviera las graves vulneraciones de derechos que aún perduran o resolviera de un día para otro el desafío de la reconciliación y la convivencia".