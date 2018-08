Política

Reunión extraordinaria del PSE

Patxi López: 'No dejaré que obsesiones del PNV rompan Euskadi en dos'

Redacción

30/10/2011

Patxi López, también se ha referido a la izquierda abertzale, "no permitiré que marque la agenda con sus prisas cuando nos deben cuarenta años de libertad secuestrada".

El lehendakari Patxi López ha afirmado que no permitirá al PNV que divida a Euskadi y la "rompa en dos mitades" por sus "obsesiones particulares", entre las que ha citado el derecho a decidir, la superación del marco político, la soberanía o la incorporación de Navarra al País Vasco.



"Estaría bueno que ahora que hemos acabado con ETA y después de que esta banda terrorista no haya conseguido fracturar a la sociedad, lo hagamos nosotros", ha apuntado durante su intervención en la reunión extraordinaria del Comité nacional del PSE-EE que se ha celebrado en Bilbao.



López también se ha referido a la izquierda abertzale y les ha indicado que tampoco permitirá que "marque la agenda con sus prisas cuando nos deben cuarenta años de libertad secuestrada".



En referencia a "todos" los nacionalistas ha indicado que solo han esperado una semana desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada para "desempolvar" sus proyectos "particulares" sobre lo que denominan el conflicto vasco.



"El único conflicto verdaderamente nuestro ha sido ETA, y ahora ya no tenemos conflicto, tenemos problemas y diferencias que debemos resolver mediante la política el consenso", ha dicho.



También se ha referido a las próximas elecciones generales y ha mantenido que no se trata de unos comicios más porque "se puede salir de la crisis de una manera o de otra, desmontando el Estado de bienestar o no", y ha añadido que, además, para Euskadi "toda la ciudadanía sabe que no es lo mismo Rubalcaba que Rajoy".