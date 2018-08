Política

Pide 'tiempo'

Izagirre: 'ETA tiene que hacer su reflexión sobre el dolor causado'

Redacción

30/10/2011

El alcalde de Donostia se ha referido a la situación generada tras el anuncio de ETA, un mensaje que no duda de calificar de "histórico" pero que a su juicio significa un primer paso hacia la paz.

El alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre (Bildu), considera que ETA "tiene que hacer su reflexión" sobre el dolor que ha causado y cree que este análisis no será el mismo "ahora que dentro de unos meses o dentro de unos años".



El primer edil donostiarra se ha referido, en una entrevista concedida a EFE, a la situación generada en el País Vasco tras el anuncio de la organización terrorista de cesar definitivamente su actividad violenta, un mensaje que no duda de calificar de "histórico" pero que a su juicio significa un primer paso hacia la paz, que requiere ahora ser respondido con otros gestos.



Respecto a las víctimas del terrorismo, el alcalde donostiarra pide "tiempo", porque "las heridas abiertas no son fáciles de cerrar y eso exige tener un poco de paciencia". Asegura que, como reza el Acuerdo de Gernika, "todas las víctimas

tienen que estar reconocidas", pero añade que "hay que respetar los tiempos" hasta llegar a una situación final en la que él "pueda ir a cualquier homenaje de cualquier víctima acompañado de toda la clase política".



En su opinión, en Euskadi existe un "conflicto político no resuelto" porque "no se reconoce al pueblo vasco su identidad y su derecho de autodeterminación", lo que provocó que en su día "a alguien se le ocurriera recurrir a la lucha armada, que evidentemente es una decisión totalmente discutible" y que "genera un dolor que luego para repararlo va a ser muy costoso".





Tratará los resíduos como decida el Consorcio



El alcalde de Donostia reconoce que "en Donostia la mayoría apoya la incineradora", pero afirma que el Ayuntamiento aplicará el sistema de gestión de los residuos que decida el Consorcio de Residuos, cuya dirección está ahora en poder de la coalición abertzale.



Se muestra satisfecho por haber logrado pactar las tasas con el PSE/EE y la ubicación de la estación de autobuses con el PP, lo que cumple con la intención inicial de Bildu de "conseguir un ambiente amigable" en el consistorio y negociar los proyectos con todos los grupos.



Un afán en el que el "proceso de normalización" que está viviendo Euskadi "se nota día a día" en los "pasillos" del Ayuntamiento y también en los plenos.



Respecto al proyecto de Metro de Donostialdea, Izagirre admite que la idea de unir el oeste y el este de la ciudad a través del

Topo "no es mala", pero resulta "muy complicada" técnicamente y requiere de unas inversiones que no son posibles en estos momentos.



A su juicio, no es adecuado "a estas alturas, volver a poner otro proyecto de muchos millones encima de la mesa, teniendo la que tenemos encima con Tabakalera, la estación de autobuses y la Capitalidad Europea de la Cultura 2016", tres iniciativas que "hipotecan el presupuesto" de varios años