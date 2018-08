Política

Rajoy destaca que su programa huye de promesas imposibles

31/10/2011

El presidente del PP ha explicado que "no promete nada que no se pueda cumplir" y sienta las bases de la recuperación.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha destacado hoy que el programa con el que se presenta a las elecciones generales "no busca titulares" ni deja lugar para el "marketing" o para promesas imposibles, sino al contrario, pues sienta, ha dicho, las bases de la recuperación.

"En este programa no hay lugar para el marketing ni para los artificios, no buscamos titulares, sino que queremos trabajar para que haya por fin buenas noticias", ha resumido el líder de los populares ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, justo después de que se aprobara por unanimidad el programa electoral.

Del programa Rajoy no ha dicho nada diferente a lo que ayer avanzó su partido, de hecho se ha limitado a leer las propuestas conocidas.

El resto del programa, hasta 407 medidas, se divulgará hoy por Internet, en la web de la organización, y ha ocurrido que algunos dirigentes no conocían hoy la totalidad del programa.

El presidente del PP, al menos, ha trazado la filosofía: un programa para todos los españoles que "pone los rieles de un rumbo acertado", que da confianza y rigor, es realista y reformista, que "no promete nada que no se pueda cumplir" y sienta las bases de la recuperación.



Ha añadido, en referencia al PSOE: "No haremos como otros que hicieron lo contrario de lo que prometieron y que ahora prometen algo diferente de lo que han hecho, y no voy a ilustrar estas afirmaciones, ya no tiene sentido, pero sí quiero decir que quienes crearon el problema no son la solución al problema".

El líder del PP ha recalcado que su partido, en el programa, se compromete a hacer lo que sabe que puede hacer, y aquello que "no tiene claro", directamente no figura, "porque los populares, si gobiernan, no ocultarán la situación real del país, sino que la harán pública y explicarán cuantas medidas tengan que acometer, pero siempre en busca de tres objetivos: la creación de empleo, el control del gasto y la defensa del estado de bienestar".

No obstante, "la situación que viene es quizá la más complicada a la que se enfrentará un Gobierno en democracia", ha advertido de nuevo el presidente de la formación, antes de indicar, también nuevamente, que si bien "no todo se resuelve con el cambio político, nada se podrá solucionar sin ese cambio".

La alternativa del PP es, según Rajoy, "la única opción que hay en España para salir de la crisis" y "la principal razón para la confianza de millones de españoles".

Por ello, ha insistido, "este programa no es un puñado de promesas para los ciudadanos, sino un listado de tareas para el nuevo Gobierno".