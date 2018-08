Política

Rubalcaba: 'Rajoy calla y Esperanza Aguirre otorga'

Redacción

01/11/2011

El candidato socialista a presidente del Gobierno, Pérez Rubalcaba, ha dicho en la presentación de la candidatura del PSOE por Madrid que "no hay más remedio que revisar las políticas económicas".

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contrapuesto el programa "claro y concreto" con el que su partido concurrirá a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre con el "oscuro y ambiguo" que, a su juicio, ha aprobado el Partido Popular (PP).

Rubalcaba, que ha situado el programa del PP en la "ambigüedad calculada", ha acusado al candidato 'popular', Mariano Rajoy, de no querer "comprometerse" con ninguna medida. "Rajoy dice: 'Lo mejor es no comprometerme en nada que no vaya a cumplir, con lo cual no me comprometo con nada'. Está bien, es una forma de verlo", ha resumido.



El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "no dice lo que va a hacer", pero la presidenta de la Comunidad de Madrid "nos lo cuenta", que Rajoy "calla" y Esperanza "otorga".



"Rajoy no dice lo que va a hacer pero Esperanza nos lo cuenta, Rajoy oculta y Esperanza lo desvela, Rajoy calla y Esperanza otorga", y cuando se ven los presupuestos se ven las líneas de recorte de derechos porque "una cosa es ser austero y ahorrar, y otra cosa recortar derechos", ha precisado Rubalcaba.



En la presentación de la candidatura del PSOE por la circunscripción de Madrid, Rubalcaba ha indicado que ante la situación de "crecimiento del desempleo" que previsiblemente se producirá en los próximos meses "no hay más remedio que revisar las políticas económicas".

En este sentido, ha defendido la necesidad de que las "políticas de ajuste" vayan acompañadas de "austeridad con inversión pública para crear empleo", lo que, a su juicio, habría que combinar con una bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). "Hay que configurar una situación económica que permita a Alemania tirar de la Unión Europea", ha dicho.