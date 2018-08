Política

Víctimas

Pese a no haber acuerdo, el Día de la Memoria se celebrará

Redacción

08/11/2011

Al no lograrse ese consenso, el Consejo del Gobierno Vasco ha acordado hoy que el lehendakari, Patxi López, leerá el jueves en el Palacio de Ajuria Enea una declaración institucional.

El Gobierno Vasco y los partidos con representación institucional no han podido cerrar un acuerdo para conmemorar el próximo jueves de forma conjunta el Día de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, según ha anunciado hoy el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares.

El propio consejero ha mantenido hasta el último momento reuniones con los distintos partidos para mantener o ampliar el consenso que había en torno a esta fecha en su primera edición del año pasado, pero no ha sido posible por las discrepancias planteadas por Bildu, PNV y PP.

Al no lograrse ese consenso, el Consejo del Gobierno Vasco ha acordado hoy que el lehendakari, Patxi López, leerá el jueves en el Palacio de Ajuria Enea una declaración institucional, ya que el ejecutivo de Vitoria-Gasteiz considera que es necesario conmemorar esta fecha.

El 10 de noviembre de 2010 se celebró por primera vez en Euskadi el Día de la Memoria, en una fecha elegida por ser, según se dijo, el único día del año en el que no ha habido muertos ni heridos por atentados, lo que llevó a las instituciones vascas a destacarlo en el calendario como una jornada de todas las víctimas y de ninguna en particular.

Hace un año las instituciones vascas celebraron plenos y actos en memoria de las víctimas, aunque estos homenajes no fueron unitarios, ya que en ellos no participaron representantes de Aralar, EA, Alternatiba, ni de la izquierda abertzale, en protesta por no incluir en estos reconocimientos a las víctimas de "motivación política" como las de las Fuerzas de Seguridad del Estado.



El consejero de Interior ha explicado que el Gobierno no se ha planteado el aplazamiento del Día de la Memoria por la falta de consenso para que todas las instituciones de la Comunidad Autónoma lo conmemoren de manera unitaria.

Ha añadido que cada institución "hará aquello que considere adecuado" el próximo jueves y ha asegurado desconocer si alguna de ellas va a convocar algún acto.

Esta es la segunda escenificación de desacuerdo entre los partidos vascos tras el anuncio de ETA de cese definitivo de su actividad armada. El lehendakari también tuvo que renunciar a convocar concentraciones para saludar el nuevo tiempo por la falta de consenso



Gipuzkoa celebrará ofrenda floral



Por su parte, las Juntas generales de Gipuzkoa celebrarán este jueves el Día de la Memoria con una ofrenda floral ante el monolito en memoria de las víctimas ubicado junto a su sede de Donostia.

En un comunicado, la Cámara foral ha informado de que, a partir de las 11.00 horas, el vicepresidente segundo de las Juntas, Julio Astudillo, realizará esta ofrenda floral acompañado por los portavoces de los grupos junteros, así como los miembros de la Mesa de esta Cámara.

Tras la ofrenda, se guardarán cinco munutos de silencio. Astudillo ha invitado al diputado general de Gipuzkoa, así como al resto de diputados a que tomen parte en este acto.